«أستون مارتن فالكيري» تستعد لخطف الأضواء بمهرجان «جودوود» للسرعة 2021

تتطلع «أستون مارتن» إلى تقديم تجربة مشوقة للجمهور هذا الأسبوع، مع مجموعة من الأنشطة الاستعراضية المتميزة في مهرجان «جودوود للسرعة 2021» الذي تمّ إلغاء فعالياته العام الماضي.

ومع تاريخ طويل من المشاركات في «جودوود»، تبذل الشركة البريطانية الرائدة في تصنيع السيارات الفاخرة قصارى جهدها لتجاوز توقعات العملاء وعشاق السيارات على حد سواء، في أحد أكبر الفعاليات المفتوحة التي تستضيفها المملكة المتحدة منذ مطلع عام 2020.

وتشهد فعاليات دورة هذا العام من المهرجان الظهور الأول لسيارة «أستون مارتن» «فالكيري» التي يترقّبها الجميع، ليكون الجمهور على موعدٍ مع الاستمتاع برؤية وسماع صوت هدير محركات «فالكيري» في سباق صعود التلّة الشهير في «جودوود هاوس»، ضمن مجموعة من السيارات الخارقة.

وتتسارع السيارة من 0-60 ميلا في الساعة خلال أقل من 2.5 ثانية، مع محرك سعة 6.5 لتر، ومزوّد بـ12 أسطوانة وتقنية السحب الطبيعي للهواء لإنتاج قوّة 1160 حصان.

وسيتولى لانس سترول، سائق فريق أستون مارتن، كوجنيزانت للفورمولا 1، قيادة فالكيري يوم السبت، لتكون السيارة الأبرز على الإطلاق في العرض.

كما سيستمتع الجمهور بالسرعة الاستثنائية لسيارة فانتاج فورمولا 1® إديشن الجديدة كلياً في مسار بطول 1.16 ميل.

وبفضل اعتمادها على تصميم فانتاج، سيارة الأمان الرسمية لسباقات الفورمولا 1®، مع زيادة في القوة والأداء المحسّن مع لون الساتان الأخضر المميز لفريق أستون مارتن ريسينج، ستلفت فانتاج فورمولا 1 إديشن، الأنظار إليها على التلة وفي جناح سوبركار بادوك للسيارات الخارقة.

وستكون سيارة «في 12 سبيدستر»، وهي واحدة من 88 نموذجا فقط، حاضرة بقوة بفضل تصميمها الذي يعتمد على مواصفات «دي بي آر 1» الفائزة بسباق «لو مان».

وسيتألق جناح سوبركار بادوك بسيارتي دي بي 11 ودي بي إس فولانتي؛ فيما يزهو جناح فيرست جلانس بسيارة دي بي إكس الرياضية متعددة الاستعمالات، التي سيقودها على التلة مات بيكر، كبير المهندسين في أستون مارتن.

وتشمل قائمة أبرز السائقين المشاركين في صعود التلة خلال عطلة نهاية الأسبوع كلاً من توبياس موريس، الرئيس التنفيذي لأستون مارتن؛ وماريك رايتشمان، نائب الرئيس التنفيذي، المدير الإبداعي للشركة؛ ودارين تيرنر، الفائز بسباقات لومان ثلاث مرات.

واحتفالا بالعودة التي طال انتظارها للعلامة التجارية إلى عالم سباقات الفورمولا 1، مع فريق أستون مارتن كوجنيزانت للفورمولا 1TM، وقبل أسبوع واحد فقط من سباق جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون، ستقام فعالية أستون مارتن مومنت، أيام الجمعة والسبت والأحد.

وبقيادة «فالكيري»، سيارة الأمان الرسمية لسباقات الفورمولا 1 من طراز فانتاج، ستشقّ السيارة الطبية الرسمية لسباقات الفورمولا 1 من طراز «دي بي إكس» و«فانتاج فورمولا 1 إديشن» طريقها على التلة الشهيرة مع نماذج شهيرة أحرزت لقب السباق هي دي بي آر 1 وإل إم 7.

وكانت «إل إم 7» واحدة من 3 سيارات لفريق مصنع أستون مارتن، التي صُنعت لموسم عام 1931، وظهرت لأول مرة في بروكلاندز جيه سي سي دابل تويلف ومن ثم لومان، وشاركت بشكل مستمر في السباقات منذ إطلاقها، بما في ذلك سباق ميل ميليا السنوي.

ويصادف العام المقبل الذكرى المئوية لمشاركة سيارات أستون مارتن، في أول سباق للجائزة الكبرى في فرنسا عام 1922، حيث توالت نجاحات العلامة في عالم السباقات طوال تاريخها الممتد لـ108 سنوات، وفاز فريقها بسباق لومان 24 ساعة في عام 1959 مع سيارة دي بي آر 1 الشهيرة التي قادها كارول شيلبي وروي سالفادوري.

وفي يوم السبت، ستنضم إيه إم آر 21، سيارة فريق أستون مارتن كوجنيزانت للفورمولا 1TM بقيادة سائق الفريق لانس سترول إلى الفعالية، وستكون سيارة موسم سباقات الفورمولا 1® لعام 2021 الوحيدة التي تظهر في مهرجان جودوود للسرعة هذا العام وذلك عند الساعة 10:45.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات مهرجان جودوود للسرعة ستستمر من الخميس 8 يوليو حتى الأحد 11 يوليو 2021، وستبثّ خلال عطلة نهاية الأسبوع على قنوات آي تي في وسكاي.