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السعودية تؤكد مساندتها لمصر والسودان في حقوقهما المائية المشروعة

المملكة تدعو المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لبدء المفاوضات

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الوطن
11:17 م | الثلاثاء 06 يوليو 2021
السعودية

السعودية

أكدت المملكة العربية السعودية، استمرار دعمها ومساندتها لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، وأهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الأفريقية.

وأعلنت المملكة دعم جهود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقاً لقواعد القانون الدولي، كما أعلنت دعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها، وتدعو المملكة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة، وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

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