اعتماد لقاح سينوفارم في السعودية: مباحثات مع الأردن لإيجاد حل.. والجدل مستمر

بعد أسابيع من الجدل حول إعلان اعتماد لقاح سينوفارم في السعودية، كشف أمين عام وزارة الصحة في الأردن ومسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، أمس، وجود مباحثات بين الأردن والسعودية بشأن اعتماد اللقاح الصيني المضاد لكورونا «سينوفارم».

وقال البلبيسي لموقع «المملكة» الأردني، إنَّ هناك مباحثات مستمرة بين وزارة الخارجية الأردنية والسفير الأردني في المملكة العربية السعودية والسفير السعودي في الأردن لإيجاد حل لموضوع اعتماد اللقاح الصيني، مؤكّدا أنَّه «قد يكون هناك حل قريب».

وأضاف مسؤول ملف كورونا في الأردن: «تمت مخاطبة وزارة الصحة السعودية ومنظمة الصحة العالمية بشأن اللقاح الصيني، وهناك إجراءات سنقوم بها قريبًا في الوزارة لحل هذا الإشكال».

جدل اعتماد لقاح سينوفارم في السعودية

وكانت المملكة العربية السعودية اعتمدت 4 لقاحات، ليس بينها لقاح سينوفارم، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المملكة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تشترط السعودية حصول الراغبين في القدوم إلى المملكة أو الراغبين في السفر على أحد اللقاحات الأربعة المعتمد في المملكة هي لقاح أسترازينيكا، ولقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون، فضلًا عن لقاح موديرنا، فيما سادت حالة من الجدل حول اعتماد لقاح سينوفارم في السعودية، خاصة مع حديث عن اقتراب المملكة من اعتماد هذا اللقاح الصيني، حيث أشارت صحيفة «المواطن» السعودية الإلكترونية، إلى أنَّ لقاح سينوفارم معتمد في بعض الدول العربية مثل الإمارات ومصر.

وشددت وزارة الصحة السعودية على أنَّه في حال كان هناك قرار بشأن اعتماد لقاح سينوفارم في السعودية، فإن ذلك سيعلن في وقتها ومن خلال القنوات والوسائل الرسمية المعتمدة، وهو أمر يترقبه المصريون وغيرهم بشأن شروط السفر إلى السعودية، خاصة أنَّ لقاح سينوفارم تلقاه عدد من المصريين كما أن مصر بدأت في تصنيع لقاح سينوفاك محليًا، وهو لقاح صيني أيضًا يشبه في تركيبه لقاح سينوفارم.

«الصحة العالمية» تعتمد لقاح سينوفارم

اعتمدت منظمة الصحة العالمية اللقاح الصيني لـ«كوفيد 19»، سينوفارم على قائمة الاستخدام الطارئ لمكافحة الوباء، مطلع مايو الماضي، وحثّ مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، الدول على تسريع الإجراءات التنظيمية الوطنية، لاعتماد اللقاحات التي اعتمدتها المنظمة وإنقاذ الأرواح في الوقت الذي يشهد العالم 100 ألف وفاة أسبوعياً بسبب جائحة كورونا. وقال الدكتور تيدروس أدهانوم، إنَّه «بهذه الخطوة يكون سينوفارم سادس لقاح يحصل على ترخيص المنظمة العالمية».