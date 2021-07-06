لأصحاب الآيفون.. 5 مزايا لنظام تشغيل ios 15

قال موقع «نيوزويك» إن نظام التشغيل «iOS 15» يجلب الكثير من الميزات المفيدة بما في ذلك تحسينات «FaceTime»، ووضع التركيز الذي يحسن التوازن بين العمل والحياة، و«Safari» الجديد كليًا وغير ذلك الكثير، عند تثبيته.

وأضاف الموقع أنه على الرغم من أن Apple ستطرح التحديث الجديد لنظامها iOS 15 في وقت لاحق من هذا العام، إلى جانب إطلاق تشكيلة iPhone الجديدة، إلا أن الإصدار التجريبي العام متاح بالفعل في الوقت الحالي.

وأتاحت شركة أبل بالفعل فرصة لتجربة الإصدار التجريبي العام من نظام التشغيل iOS 15 على جهاز iPhone 12 وتم اكتشاف العديد من الميزات الصغيرة، ولكنها مثيرة للاهتمام.

وفيما يلي خمس ميزات خفية استعرضها الموقع.

1- السحب والإفلات بين التطبيقات:

مع iOS 15 ، جعلت Apple من السهل نقل النصوص والصور بين التطبيقات ببساطة، ستتيح لك ميزة السحب والإفلات نقل نص أو صورة أو رابط أو ملف من أي تطبيق إلى تطبيق آخر. لنفترض على سبيل المثال، أنك تريد نقل نص من مقال إخباري إلى بريد إلكتروني، فكل ما تحتاجه للنقر مع الاستمرار على النص، وفتح تطبيق آخر، وإفلات الملف هناك. الجزء الجيد هو أن ميزة إفلات النص وسحبه لا تقتصر على النص، فيمكنك نقل صورة من تطبيقات الصور وإفلاتها في تطبيق الملفات، وهذه الميزة مفيدة لمستخدمي iPhone و iPad.

2- حجم نص مخصص لتطبيقات مختلفة:

تتمثل إحدى الميزات الصغيرة والمفيدة في نظام التشغيل IOS 15 في كيفية تغيير حجم النص لكل تطبيق، مما يسهل استخدام تطبيقات المراسلة والقراءة على iPhone.

فيما يلي كيفية تعيين حجم النص المخصص للتطبيق:

* اذهب إلى الإعدادات وافتح مركز التحكم.

* اضغط على الزر + بجوار حجم النص.

* الآن، افتح التطبيق الذي تريد تغيير حجم النص فيه.

* افتح مركز التحكم وحدد التطبيق فقط.

* بعد ذلك، قم بزيادة أو تقليل حجم النص حسب رغبتك.

3- أوصاف الصورة باستخدام VoiceOver

تعمل Apple على تحسين ميزات إمكانية الوصول على iPhone من خلال قارئ VoiceOver المحسّن على الشاشة، ويصف VoiceOver بشكل أساسي المزيد من السياق لما يتم عرضه في الصورة، في الأساس، سيصف وضع الأشخاص والأشياء داخل الصور، إنها ليست مثالية ولكنها مع ذلك ميزة مفيدة للمستخدمين المكفوفين وضعاف البصر.

4- أضف صورة الخلفية إلى Safari

في iOS 15 ، تقدم Apple خيار تعيين الخلفية الخاصة بك مباشرة في المتصفح، مما يعني أنه من الممكن تخصيص شاشتك الرئيسية في Safari. وعن كيفية القيام بذلك.

* قم بتشغيل Safari على جهاز iPhone الخاص بك

* افتح علامة تبويب جديدة في Safari.

* قم بالتمرير لأسفل إلى أسفل وانقر فوق تحرير .

* اضغط على مفتاح تبديل صورة الخلفية إلى ON.

* حدد الصورة المحددة مسبقًا أو اختر صورة من مكتبة الصور الخاصة بك.

5- إخفاء عنوان IP في Safari

خلال الكلمة الرئيسية في WWDC 2021، تفاخرت Apple كثيرًا بميزات الخصوصية المخبوزة داخل iOS 15، وكانت إحدى هذه الميزات التي لفتت انتباهنا في الإصدار التجريبي العام، هي كيف يمكن للمستخدمين إخفاء عنوان IP الخاص بأجهزتهم من متتبعات الطرف الثالث وجميع مواقع الويب.

بشكل أساسي، ستمنحك الميزة خيار إخفاء عنوان IP الخاص بك. يمكن لهذه الميزة منع المسوقين عبر البريد الإلكتروني من معرفة المزيد من البريد الإلكتروني أو النشاط عبر الإنترنت. إليك كيفية تمكينه.

* افتح الإعدادات، متبوعًا بـ Safari .

* قم بالتمرير لأسفل حتى ترى إخفاء عنوان IP.

* حدد الآن أحد الخيارات - أجهزة التتبع ومواقع الويب، أو أجهزة التتبع، أو قم بإيقاف تشغيل الميزة تمامًا.