الحلقة الـ16 من مسلسل أمر إخلاء تتصدر محركات البحث

بعد النجاح الكبير الذي حقققه مسلسل أمر إخلاء الكويتي، في الجزء الأول، يحاول استكمال ذلك واستثماره في الجزء الثاني، فمنذ الحلقة الأولى له وهو يتصدر التريند حتى وصل إلى الحلقة رقم 16 التي عرضت اليوم، وتصدرت محركات البحث على «جوجل».

الحلقة الـ16 من مسلسل أمر إخلاء

ودارت أحداث مسلسل أمر إخلاء التي تصدرت التريند حول قصة رجل أعمال يدعى عادل، يمتلك شركة كبيرة، ويتم اتهامه بالسرقة والاختلاس، والحجز على أمواله، لذلك يضطره الأمر إلى الذهاب لمنزل أخو زوجته، للعيش معهم، لكنه يتركهم بعد فترة، لعدم تقبل شقيق زوجته وجوده في المنزل.

أبطال الجزء الثاني من مسلسل أمر إخلاء

والعرض الأول للجزء الثاني كان بداية من 13 يونيو الماضي على شاشة التليفزيون الخليجي، والمسلسل يشارك به عبد الله التركماني، فوز الشطي، يوسف البلوشي، في الشرقاوي، غادة الزدجالي، ناصر الدوسري، صمود المؤمن، رونق، ضاري عبد الرضا، عبد العزيز مندني، رهف محمد، ضاري الرشدان، أريج العطار، منصور البلوشي، مشاري الفريح، سلطان المدريدي، ميس قمر، محمد حيدر، مي حسني، ومن إخراج عبد الرحمن السلمان ومريم العباد وسيف الدين العيساوي ومحمد السعد وسارة الموسوي ومن تأليف مريم الهاجري.

في الجزء الأول دارت الأحداث حول تعرض العائلة لكارثة كبيرة، بخسارة الأب رب العائلة ممتلكاته، لتنحدر العائلة وتنقلب حياتهم رأسًا على عقب في مكانتهم الجديدة، وعليهم التعامل مع الوضع الجديد، وتغير حالهم من حال إلى حال وبعد أن كانوا يعيشون في مستوى معيشة معين ولا يتعبون أخذوا يتعبون ويعانون من الحياة التي يعيشونها.

وشهدت الدراما الخليجية الفترة الماضية انتعاشة كبيرة بداية مع رمضان الماضي ومن أبرز المسلسلات التي عرضت في الخليج رمضان الماضي مسلسل مارغريت، الناجية الوحيدة، أمينة حاف، حين رأت، مطر صيف، نبض مؤقت، الناموس، سما عالية.