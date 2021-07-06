«الهلال» للتأمين الصحي بسوهاج يحتفل بخروج آخر مصاب كورونا

احتفل مستشفى الهلال للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج، مساء اليوم الثلاثاء، بخروج آخر حالة مصابة بفيروس كورونا، بعد تماثلها للشفاء، من قسم العناية المركزة بالمستشفى، الذي سجل صفر كورونا.

وأكد مستشفى التأمين الصحي، في بيان على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، قبل قليل، خروج آخر حالة كورونا من العزل، وقدمت إدارة المستشفى الشكر لكل من «أبطال الجيش الأبيض»، من اطباء وتمريض وإداريين وفنيين وصيادلة والمعمل وأشعه وقسم الغازات.

كما قدمت إدارة المستشفى الشكر لفرق المستشفى من الجودة ومكافحة العدوى والتدريب وفريق متابعة الأكسجين، على ما قدموه خلال تلك الفترة العصيبة، وأشار البيان الصادر إلى أنه سيتم تطهير وتعقيم أقسام المستشفى المختلفة.

وأشار البيان إلى أن منظومة العمل بالمستشفى نجحت في إداره الأزمة، بقيادة محمد حسن يس، مدير عام الفرع، والدكتور محمد عبد الرحيم، مدير عام المستشفى، والدكتور محمد صبرى، نائب مدير المستشفى، والمحاسب معتز حمادي، المدير المالي والإداري بالمستشفى.

وفي وقت سابق، أعلن مستشفي سوهاج للجهاز الهضمى منذ عدة أيام، خروج آخر حالة مصابة بكورونا من مستشفي العزل، كما أعلنت إدارة مستشفى سوهاج الجامعى خروج آخر حالة مصابة بكورونا من قسم العزل، وبذلك يكون مستشفى سوهاج للتأمين الصحي ثالث مستشفى يعلن عن صفر إصابات كورونا بداخله.