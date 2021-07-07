تدريب وتصنيع وقروض.. مطروح تُنمي المنتجات البدوية التراثية «صور»

تهتم محافظة مطروح بالصناعات الحرفية، ومنتجات الشباب، من صناعات الجلود، والملابس، البدوية، والإكسسوارات التى تتميز بها المرأة في مطروح، من الفضيات، وصناعة الأنتيكات والأباجورات من منتجات الملح الصخرى المستخرج من مناجم ملح سيوة، وصناعة السجاد والكليم، والحوايا التى تشتهر بها مطروح، ويقبل عليها زائرو المحافظة، خاصة خلال موسم الصيف، بهدف تنميتها والتسويق لها في المعارض داخل وخارج المحافظة، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بالصناعات الصغيرة للشباب في المحافظات.

افتتاح معرض للصناعات اليدوية البدوية بمطروح

وافتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء أمس الثلاثاء، معرض الشباب للحرف اليدوية والتراثية بمطروح، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، وكل من النائبتين سحر عيد وفتحية السنوسى أعضاء مجلس النواب، والعمدة صلاح جبر رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، والمهندس حسام صالح مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة بمطروح ولفيف من مديرى المديريات والإدارات المعنية، وتفقد محافظ مطروح باكيات المعرض المقام على كورنيش مدينة مرسى مطروح للمشغولات والمنتجات الحرفية والتراثية واليدوية لشباب مطروح، بعدد 50 عارضاً من خلال 30 باكية مع مراعاة عدم حجب رؤية الشاطئ في ارتفاع باكيات المعرض، وذلك لعرض المنتجات والمشغولات الحرفية والبيئية واليدوية التي تعبر عن التراث المطروحي وسيوة، مع تشجيع وتحفيز الشباب العارضين من خلال محافظة مطروح وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة.

دعم الشباب لتنمية الصناعات الصغيرة المحلية في مطروح

وأكد محافظ مطروح على تقديم كل الدعم للشباب العارضين والعمل على تنظيم مزيد من المعارض وزيادة أعداد المشاركين، مع الترويج لمنتجاتهم لتحقيق أقصى استفادة وبما يوفر مزيدا من الدخل والمورد الاقتصادي لهم، مع أهمية الحفاظ على المعرض، والحرص على المشاركة بمعرض «تراثنا» فى أكتوبر المقبل.

المجلس القومى للمرأة يدرب الفتيات على الصناعات اليدوية

قالت الدكتورة سليمة عبدالرحيم، مقررة المجلس القومي للمرأة فرع مطروح، إن المجلس يساند الفتيات والمرأة المعيلة لإنشاء مشروعات صغيرة، للاهتمام بمنتجات اليدوية والحفاظ عليها من الاندثار، كغزل الصوف من منتجات أصواف أغنام البرقي بمطروح، وصباغتها وتصنيع المنتجات المختلفة منها، وتدريب الفتيات والسيدات عليها، لإقامة مشروعات تدر دخل، ومنح قروض دوارة لهن، وإنتاج الكليم والسجاد والحوايا والقطع التي تستخدم في المنازل، ويدعمنا محافظ مطروح، بفتح المعارض والتسويق، لتنمية هذه الصناعات التي تتميز بها مطروح، وذكرت أن هذه المنتجات يقدرها الأجانب وتشتري منها زوجات السفراء، والوزراء، والأجانب، كما يقتنيها المشاهير، لمعرفتهم قيمتها، ونحن نعمل على تدريب الفتيات على إنتاج أفضل المنتجات، التى تتناسب مع طبية الأسواق وتحقق لهن هامش ربح، وتساهم في فتح بيوت، في مطروح للمرأة.

افتتاح أول فصل لتعليم الصناعات اليدوية البدوية بمطروح

وأكد عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن فتح أول فصل ثانوي لتعليم الفتيات الصناعات اليدوية للمشغولات بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة بمطروح، وذلك للحفاظ على التراث البدوي، والاهتمام بالصناعات التى تتميز بها مطروح، ويوجد إقبال على الفصل، الذي افتتحناه العام الدراسي الماضي.