تقسيط مقايسة تركيب عداد الكهرباء الكودي

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر الحالات التي تسمح فيها شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بتقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية للتحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية للطلبات التي تنفذها شركات التوزيع بعد استكمال الأوراق والمستندات المقدمة من قبل المواطنين عبر المنصة الإليكترونية الموحدة للكهرباء.

تقسيط مقايسة العدادات الكودية تختلف من طلب لآخر

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن حالات تقسيط مقايسات العدادات الكودية تختلف من طلب إلى آخر، لافتا إلى أن هناك طلبات تشمل وصلة أرضيه وبها عدادات فرعية وغيرها تشمل عداد واحد فقط.

حالات تقسيط مقايسة العدادات الكودية

أشار المصدر لـ«الوطن» أن قيمة تقسيط المقايسات للعدادات الكودية تختلف من حيث مساحه العقار والبعض منها يحتاج إلى محول كهرباء لتوصيل التيار، مشيرًا إلى أن هناك حالات استثنائية يمكن التقسيط لها بعد تقديم الطلب الموجه لرئيس الشركة، ويتم الموافقة عليه بعد دفع 75% من قيمة المقايسة والباقي على شهرين، والبعض الآخر يسمح له بتقسيط الوصلات الفرعية غير القانونية للمشروعات الزراعية لارتفاع تكلفتها وكنوع من التيسير على المواطنين وتحفيزهم للتحول من نظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية.

أسعار مقايسات العدادات الكودية للقطاعين السكني والتجاري بالمدن والقري

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار مقايسات العدادات الكودية التي حددتها شركات توزيع الكهرباء للقطاعين السكني والتجاري.

أسعار مقايسات القطاع السكني بالمدن والقري

- سعر المتر 18 جنيها تصل إلى 1800 جنيه لكل 100 متر بالمدن.

- سعر المتر 9 جنيهات تصل إلى 900 جنيه لكل 100 متر بالقرى.

- إضافة 14.25 جنيه ضريبة القيمة المضافة على إجمالي التركيب.

- إضافة 43.43 جنيه مصاريف مراجعة وإشراف وفحص.

أسعار مقايسات القطاع التجاري للمدن والمراكز

- 30 جنيها للمتر تصل إلى 3000 جنيه لكل 100 متر بالمدن.

- 15 جنيها للمتر تصل إلى 1500 جنيه لكل 100 متر بالقرى.

- إضافة 14.25 جنيه ضريبة القيمة المضافة على إجمالي التركيب.

- إضافة 43.43 جنيه مصاريف مراجعة وإشراف وفحص.