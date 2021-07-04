3 قرارات حكومية اليوم بخصوص إشغال الكافيهات والتصالح وعدادات الكهرباء

أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، 3 قرارات حكومية مهمة، ضمت زيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الترفيهية مثل السينمات والمسارح والكافيهات لتصبح 70% بعدما كانت 50%، كما تم مد مهلة التقدم بمستندات التصالح بمخالفات البناء حتى أخر الشهر، وكذلك مهلة التقدم لتركيب عدادات كودية لأخر الشهر بديلاً عن نظام «الممارسة».

زيادة الطاقة الاستيعابية للسينمات والمسارح والمطاعم والكافيهات

ووافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على زيادة الطاقة الاستيعابية لـ6 منشآت وجهات لتصبح 70% بعدما كانت 50% ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

1- الفنادق السياحية.

2- المطاعم.

3- الكافيهات.

4- السينمات.

5- المسارح.

6- الجهات الترفيهية المماثلة لتلك الجهات.

مد مهلة استقبال أوراق التصالح في مخالفات البناء

وفي خطوة تهدف للتيسير على المواطنين ممن قاموا بالفعل بالتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء في مختلف محافظات الجمهورية، ولم يستكملوا أوراق التصالح حتى الآن، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السماح باستقبال أوراقهم حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

وأصدر اللواء أركان حرب عاطف عبدالفتاح، الأمين العام لمجلس الوزراء، كتاباً دورياً تضمن موافقة «مدبولي» على مد استقبال الأوراق حتى نهاية الشهر، بعدما كان من المقرر غلق باب استقبال المستندات أخر شهر يونيو المنصرم.

مد مهلة التقدم بطلبات أصحاب «الممارسة» لتركيب «عدادات كودية»

واشتملت القرارات الحكومية التي أعلنت اليوم أيضاً، على إعلان الشركة القابضة لكهرباء مصر على مد مهلة السماح بتقديم المواطنين أصحاب ممن تدخل لديهم الطاقة الكهربائية بـ«نظام الممارسة»، ليقدموا طلبات تركيب «عدادات كودية» حتى نهاية الشهر الجاري.

وبحسب بيان صادر عن «الشركة القابضة» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» اليوم؛ فإن التقديم سيكون متاحا حتى يوم 31 يوليو الجاري عبر «المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية».