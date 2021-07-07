«كلوا شمام».. إصابة ربة منزل وأطفالها الأربعة بتسمم غذائي في سوهاج

استقبل مستشفى طهطا العام بسوهاج، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ربة منزل وأطفالها الأربعة، مصابين بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة شمام بمنزلهم بقرية عنيبس دائرة مركز شرطة جهينة، تم وضعهم تحت الملاحظة الطبية.

تلقت غرفة طوارئ مديرية الصحة بسوهاج، بلاغا عن حالات تسمم غذائي بقرية عنيبس دائرة مركز جهينة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لمكان الواقعة، وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز، وتم نقل 5 حالات إلى مستشفى طهطا العام.

وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل صفاء محمود محمد 41 عاما، يوسف أحمد محمود، عام، محمود أحمد محمود 5 أعوام، إبراهيم أحمد محمود 8 أعوام، مريم أحمد محمود 11 عاما، أبناء الأولى، بتسمم غذائي، وبسؤال الأولى، قررت حدوث إصابتهم إثر تناولهم وجبة «شمام» بمنزلهم.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.