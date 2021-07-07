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«الخارجية الأمريكية» تحذر إثيوبيا من قرارها الأحادي بملء السد

كتب:

حاتم سعيد حسن
01:45 ص | الأربعاء 07 يوليو 2021
 نيد برايس المتحدث بإسم الخارجية الامريكية

 نيد برايس المتحدث بإسم الخارجية الامريكية

حذرت الولايات المتحدة، خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس الثلاثاء، بأن بدء إثيوبيا الملء الثاني لخزان سد النهضة هو إجراء أحادي يخشى من أن يكون سببًا في زيادة التوتر في المنطقة، مؤكدًا بضرورة امتناع كل الأطراف عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، كما شدد على أهمية العمل على التوصل لحل تفاوضي مقبول من الجميع.

كما أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة تواصل دعم الجهود المتعاونة والبناءة من جانب الدول المعنية وهي مصر وإثيوبيا والسودان، من أجل التوصل إلى تفاهم دائم بشأن القضية، مشيرًا إلى أن واشنطن تتفهم جيدًا أهمية مياه نهر النيل بالنسبة للدول الثلاث وتشجع على استئناف الحوار وتأمل أن يكون هذا الحوار مثمرا وبناء.

كما لفت إلى أنه في إطار ذلك، أبدت الولايات المتحدة تأييدها للإجراءات التي قادها الاتحاد الأفريقي، والتي تستهدف خفض التوتر من أجل العمل على عقد مفاوضات مثمرة وتعزيز التعاون الإقليمي بالمنطقة.

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