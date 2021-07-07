عاجل.. مطار أربيل بإقليم كردستان في العراق يتعرض لهجوم صاروخي

استهدف هجوم صاروخي مطار أربيل الدولي في كردستان العراق، بحسب جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، وأفادت وسائل إعلام كردية بأنه سُمع دوي صافرات الإنذار في القنصلية الأمريكية في أربيل، وفقًا لـ«بي بي سي».

فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية كردية بأن طائرة مُسيَّرة مفخخة استهدفت قاعدة أمريكية في المطار، وأوضحت المصادر أنه جرى تعليق الرحلات الجوية في المطار بسبب الهجوم.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إن الهجوم نُفذ بطائرة مسيرة مفخخة، وقد سقطت خارج أسوار المطار الذي يضم قاعدة عسكرية أمريكية، مؤكدا أنه لا توجد أي خسائر.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جيسيكا ماكنولتي، إن التقارير الأولية تشير إلى عدم حدوث أضرار مادية أو إصابات أو وفيات نتيجة الهجوم الصاروخي في مدينة أربيل، بحسب «سكاي نيوز».