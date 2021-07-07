الأمم المتحدة تدعو لاستئناف مفاوضات السد الإثيوبي وتجنب أي إجراء أحادي

دعت الأمم المتحدة أمس الثلاثاء، إلى تجديد الالتزام بالمحادثات في قضية السد الإثيوبي، كما حثت على تجنب أي عمل أحادي، وذلك بعد يوم من إعلان إثيوبيا البدء في ملء خزان السد بحسب «سكاي نيوز».

ومن المرجح أن يناقش مجلس الأمن الدولي خلال هذا الأسبوع، قضية السد الذي تشيده إثيوبيا، بعد أن طلبت الدول العربية من المجلس بحث القضية، وكانت حذرت الولايات المتحدة، خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس أمس الثلاثاء، بأن بدء إثيوبيا الملء الثاني لخزان سد النهضة هو إجراء أحادي يخشى من أن يكون سببًا في زيادة التوتر في المنطقة، مؤكدًا ضرورة امتناع كل الأطراف عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، كما شدد على أهمية العمل على التوصل لحل تفاوضي مقبول من الجميع.

يذكر أن وزير الخارجية سامح شكري، كان قد عقد أمس الثلاثاء، سلسلة من اللقاءات خلال زيارته الحالية إلى نيويورك، مع كل من سفراء اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف السد الإثيوبي، والتنسيق بشأنه مع مجلس الأمن، والمندوبين الدائمين لمجموعة الدول الأفريقية بالمجلس، وكذا مع المندوبين الدائمين، وممثلي كل من أستونيا وأيرلندا والمكسيك والنرويج، وهي دول ذات عضوية حالية غير دائمة بمجلس الأمن.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استعرض خلال هذه اللقاءات الموقف المصري الثابت تجاه قضية السد الإثيوبي، القائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر المائية.