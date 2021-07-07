وزير الزراعة يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع المساعد الذكي «هدهد»

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع بعض قيادات الوزارة؛ لبحث آخر تطورات ومستجدات التحول الرقمي، وتقديم الخدمات الزراعية من خلال شبكة الإنترنت.

موقف إطلاق البوابة الإلكترونية

ووجه «القصير» بالمتابعة المستمرة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمراجعة موقف إطلاق البوابة الإلكترونية للوزارة، والمرحلة الأولى من خدمات الوزارة المميكنة؛ من أجل تلبية احتياجات المستفيدين في أي مكان وعلى مدار الساعة.

مشروع «هدهد»

كما وجه الوزير بدفع عجلة العمل في مشروع المساعد الذكي للفلاح «هدهد»؛ لتوفير الدعم الإرشادي للمزارع المصري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب متابعة التغيرات الخاصة بالأسعار والطقس والتوصيات الفنية للمحاصيل الاستراتيجية.

وفي نفس الإطار راجع وزير الزراعة تطورات متابعة المحاصيل الزراعية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المطبقة على صور الأقمار الصناعية، مؤكدًا أهمية الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة لما له من اثر إيجابي على المحاصيل المختلفة ودورها في التخطيط والمتابعة، وأثر ذلك على الإنتاج واستهلاك المياه.

تأهيل 2500 موظف على أعمال التحول الرقمي

وأشار إلى تم تدريب وتأهيل 8000 مستخدم في الجمعيات الزراعية على استخدام تطبيقات الحيازة الزراعية في إطار إعداد كوادر الوزارة؛ للتعاطي مع التحول الرقمي الشامل لأعمال الوزارة مستقبلا، بالإضافة إلى تأهيل أكثر من 2500 موظف على أعمال التحول الرقمي وإعطائهم الدورات التدريبية اللازمة للانتقال إلى العاصمة الإدارية قريبا، كما تم رقمنة مستندات الوزارة الهامة بإجمالي 2.8 مليون مستند وفهرستها، وجارٍ ربطها بالأرشيف الإلكتروني المستخدم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

لأول مرة.. وحدة للتحول الرقمي

وأضاف وزير الزراعة، أنه تم تأسيس وحدة للتحول الرقمي لأول مرة في القطاع الزراعي، وميكنة عدد 20 خدمة من خدمات الوزارة وجارٍ إطلاقها على بوابة مصر الرقمية، وميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية وخدمات المعامل تمهيداً للتوسع في تقديم الخدمات بشكل رقمي.