«القابضة للمياه» تنظم حملات للتوعية بـ«حياة كريمة» في المنيا

وجّه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركات التابعة، بتنفيذ حملات توعوية للمواطنين في المحافظات التي تشهد تنفيذ المشروعات القومية، للتعريف بحجم المشروعات وأهميتها وانعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين، والحفاظ على الاستثمارات التي تضخّها الدولة لاستدامة الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة.

تعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجاري تنفيذها وتأثيرها الصحي والبيئي

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إنّ إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، نظمت حملات للتوعية بأهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية البراجيل بمركز ملوي، لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجاري تنفيذها وتأثيرها الصحي والبيئي.

ترشيد استخدام المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي

وأضاف الشهاوي، أنّ الفعاليات شملت تنظيم لقاءات مع المواطنين للتعريف بأهمية المبادرة، وضرورة ترشيد استخدام المياه، والاستخدام الأمثل للصرف الصحي، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه والسلوكيات الصحيحة في التعامل معها

وأعلنت الشركة، انتهاء إدارة التوعية بالشركة بالتعاون مع الإدارة العامة للجودة، من أعمال التوعية الخاصة بسلامة ومأمونية المياه، لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه والسلوكيات الصحيحة في التعامل معها، والحفاظ على الموارد المائية نظيفة.

وشملت أعمال التوعية 5 مراكز، وهي مركز العدوة ومغاغة وملوي ودير مواس وبني مزار، وجرى عمل لقاءات واستبيانات مع أهالي القرى المستهدفة بالمراكز.

يذكر أنّ خطة سلامة ومأمونية المياه، بدأ تنفيذها من خلال مشروع تحسين الإدارة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة الممول من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مكتب VNG الهولندي تطبيقا للقرار الوزاري رقم 458 لسنة 2007، بضرورة تفعيل خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب لجميع محطات إنتاج مياه الشرب.