تونس تسجل 7930 إصابة و119 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت تونس 7930 إصابة و119 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما أعلنت السلطات، وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب بطء وتيرة حملة التطعيم للوقاية من الوباء، بينما تتجه السلطات التونسية لشراء 3.5 مليون جرعة لقاح من شركة «جونسون آند جونسون» مباشرة لتدارك هذه الأزمة الصحية الحادة.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى حوالي 455 ألف حالة، بينما بلغت الوفيات أكثر من 15 ألف وفاة.

وبعد النجاح في احتواء الفيروس في الموجة الأولى العام الماضي، تواجه تونس زيادة في حالات الإصابة الجديدة، وفرضت السلطات حالة العزل العام في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي لكنها رفضت تطبيق الحجر التام على مستوى البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية، وتقول السلطات الصحية إن أجنحة العناية المركزة تقترب من طاقتها الاستيعابية القصوى مضيفة أن الوضع يشبه الكارثة. ولم تتمكن المستشفيات المتنقلة التي أنشأتها السلطات من استيعاب المرضى وبلغت نسبة الإشغال 93%.

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت، أمس، أنها ستشتري 3.5 مليون جرعة لقاح من شركة «جونسون آند جونسون» مباشرة، وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب بطء وتيرة حملة تطعيمات الوقاية من «كوفيد - 19» في البلاد، وحتى الآن حصل 529 ألف تونسي فقط على جرعتين من اللقاح في البلد البالغ عدد سكانه 11.6 مليون نسمة.

وأمام هذه الموجة، ومنذ نهاية الشهر الماضي، أعلنت السلطات التونسية إغلاقا تاما في خمس ولايات، من بينها القيروان التي تسجل معدل انتشار عدوى يفوق 400 حالة على 100 ألف مواطن، فيما شهدت مستشفيات تونس اكتظاظا مع انتشار المتحور دلتا شديد العدوى الذي ظهر في الهند ثم انتشر في دول عدة.

وخلال الأسبوع الماضي، أطلقت نقابات ومنظمات مدنية على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ما وصفته بنداء استغاثة دولي وطالبت بالتدخل الفوري والعاجل وإيقاف الكارثة.