الصحة الإسرائيلية تعلن قائمة الدول الحمراء والخطرة منها تونس والإمارات

نشرت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، قائمة ضمت الدول المصنفة حمراء وخطرة ومنعت السفر إليها بسبب انتشار فيروس كورونا، وكان من بينها دولتان عربيتان.

وأدرجت الصحة الإسرائيلية في قائمتها الحمراء الإمارات، وتونس وأوغندا، وأوروجواي، وجزر سيشل، وبوليفيا، وإثيوبيا، والمالديف، وناميبيا، ونيبال، وباراجواي، وتشيلي، وكولومبيا، وكوستا ريكا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم

ونشرت أيضا الدول التي صنفت بمستوى خطورة قصوى وهي الأرجنتين، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، والهند، والمكسيك، وروسيا، وأكدت أن السفر إلى الدول المذكورة أعلاه منوط بمصادقة لجنة الاستثناءات.

وشددت الوزارة على أن العائدين بمن فيهم من تلقوا تطعيما ضد كورونا والمتعافين من الضرورري أن يلتزموا بالحجر المنزلي.