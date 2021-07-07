مذيع «صباح الخير يا مصر»: القاهرة سعت لحل سياسي سلمي لأزمة سد إثيوبيا

قال الإعلامي حسام حداد، مذيع برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، إنَّ مصر اتبعت مسارًا دبلوماسيًا واضحًا وصريحًا في العقد الأخير في مفاوضاتها مع الجانب الإثيوبي في ملف السد وهو ما ينطبق على كل الملفات الأخرى، مشددًا على أنَّ مصر سعت إلى الوصول لحل سياسي سلمي ملزم ومرضي لكل الأطراف.

وأضاف مذيع برنامج «صباح الخير يا مصر» خلال حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»: «مصر اختارت أن يكون عندها دبلوماسية وقائية لمنع المشكلة ما قبل حدوثها ومنع الدخول في مشكلات أخرى، تترتب على الوقوع في المشكلة الرئيسية الخاصة بسد النهضة».

مصر مصرّة على الوصول إلى نقطة تفاوضية واضحة وصريحة»

وتابع مذيع برنامج «صباح الخير يا مصر»: «هذه الدبلوماسية مستمرة منذ بداية الازمة إلى اليوم وغدًا وجلسة مجلس الأمن، فقد قدمت مصر ورقة وقدمت السودان ورقة، ومجلس الأمن سيجتمع للنظر في هذه القضية، ومصر مصرّة على الوصول إلى نقطة تفاوضية واضحة وصريحة».

وأردف مذيع برنامج «صباح الخير يا مصر»: «الورقة التي قدمتها مصر تتبع البند السادس في مثياق الأمم المتحدة الخاص بالنزاعات السلمية، والذي يعني أن أي نزاع يؤدي إلى احتكاك دولي يتعامل معها مجلس الأمن كأنّها احتكاكات سلمية، فمصر تتخذ خطوات دبلوماسية واضحة وتحافظ على حقوقها مع مجلس الأمن والتفاوض والوضع الخاص بسد إثيوبيا، كما أنها تملك من الأدوات دائما وأبدا التي يمكنها أن تكفل حقنا، ولنا في قضية طابا أسوة حسنة، وما ضاع حق وراؤه مطالب».

مصر تتخذ خطوات دبلوماسية واضحة للحفاظ على حقوقها مع مجلس الأمن

وعقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والوفد الرسمي المرافق له، في ثاني زيارته الرسمية لدولة جنوب السودان، عددًا من اللقاءات الهامة مع كبار المسئولين الحكوميين في جوبا.

والتقى وزير الري، أمس الثلاثاء، في جلستي محادثات، برياك مشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان، ومناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان، في حضور السفير محمد قدح سفير مصر في جوبا.