تقرير: %16.1 زيادة بعدد مشتركي الإنترنت عن طريق «ADSL » يونيو 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية للعام المالي 2019/ 2020، حيث جاءت أهم مؤشرات النشرة بنحو:

خدمات الإنترنت والمحمول:

- بلغ عدد مشتركي الإنترنت عن طريق «ADSL» نحو 8.0 ملايين مشترك في يونيو 2020، مقابل 6.9 مليون مشترك في يونيو 2019، بنسبة زيادة قدرها 16.1٪.

- بلغ عدد مستخدمي الإنترنت عـن طريق الهاتف المحمول 41.8 مليون مستخدم في يونيو 2020، مقابل 36.5 مليون مستخدم في يونيو 2019، بنسبة زيـادة قدرها 14.5٪.

- بلغ عـدد مستخدمي الإنترنت عـن طريق «USB Modem 2.2» مليـون مستخدم في يونيو 2020، مقابل 2.9 مليون مستخدم في يونيو 2019، بنسبة انخفاض قدرها 22.5٪.

- بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 96.6 مليون خط في يونيو 2020، مقابل 94.0 مليون خط في يونيو 2019 بنسبة زيادة قدرها 2.8 ٪.

إحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية

- بلغ عدد السنترلات 1553 سنترالًا عـام 2019 / 2020، مقابل 1550 سنترالًا عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 0.2 ٪.

- بلغت حمولة السنترالات 22.8 مليون خط عام 2019 / 2020، مقابل 21.6 مليون خط عام 2018 / 2019، بنسبة زيادة قدرها 5.8٪.

- بلغ عدد الخطوط العاملة 11.0 مليـون خط عـام 2019 / 2020، مقابل 9.7 مليون خط عـام 2018 / 2019، بنسبة زيادة قدرها 14.4٪.

توزيع الخطوط التليفونية الأوتوماتيكية:

ـ بلغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الحكومي 106.1 ألـف خـط عــام 2019 / 2020، مقابـل 114.0 ألـف خـط عام 2018 / 2019، بنسبة انخفاض قدرها 7.0٪.

ـ بلغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 469.2 ألف خط عــام 2019/2020، مقابل 514.6 ألف خـط عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 8.8 ٪.

ـ بلغ عدد الخطـوط التليفونيـة بالمنازل 6.8 مليـــون خـط عام 2019 /2020، مقابل 6.4 مليون خط عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 5.3٪.

ـ بلغ متوسط عدد خطـوط التليفونات المنزلية لكل ألف أسرة من السكان 283 خط عام 2019 / 2020، مقابل 275 خط عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 2.9٪.