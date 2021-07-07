عزاء الفنان التشكيلي عبدالعال حسن اليوم

يقام عزاء الفنان التشكيلي عبد العال حسن، الذي رحل أمس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 77 عاما، ويقام العزاء على مدار اليوم وغدا بمنزله في مصر الجديدة بالقاهرة.

وقالت الإعلامية دينا توفيق، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": عزاء الفنان الكبير عبدالعال على مدار اليوم وغدا بمنزله بمصر الجديدة، نسألكم الدعاء وقراءة ما تيسر من الذكر الحكيم.

ونعى العديد من الفنانين الراحل، ودون الشكيلي صلاح بيصار عبر "فيسبوك": بعد رحلة معاناة مع المرض، مع حزننا الشديد رحل الفنان الكبير والصديق العزيز عبد العال حسن أحد فرسان الفن الصحفي وفن الصالون الكبار، تألقت أعماله بفيض الإبداع من فن البورتريه (الوجه الإنساني) إلى مناظر الطبيعة والمراكب الشراعية.

وتابع: وإذا كان فن البورتريه قد تألق بلمسة رواده الأوائل بدءا من الرائد أحمد صبري وتلميذة حسين بيكار وصبري راغب وعز الدين حمودة وحسن سليمان ، إلا أن عبد العال قد أضاف إلى هذا الفن مساحة أخرى تألقت بالسحر والجمال تمثل تراكماً إلى تلك المساحة المتسعة لهؤلاء الفرسان الكبار، لكن وفي نفس الوقت تعد بمثابة حالة شديدة الخصوصية، فهو يطربنا ويدهشنا ويشجينا بتلك اللمسة التي تفيض بالشاعرية والتألق والتأنق، تتماس وتتلامس مع المعنى الحقيقي لفقه التصوير.

وأكمل: والعجيب أن فناننا الكبير انجذب لبنات البلد، ليس بنات بحري فقط مثل الرائد محمود سعيد، ولكن بنت الريف والحضر، وبنت الواحة والصحراء وقدم لهن ملاحم تصويرية بلمسة السحر والجمال، سلام عليه وتحية إلى روحه بعمق ما أسعد العيون والقلوب والوجدان.

أحمد أمين: عبدالعال حسن واحد من أساتذتنا

وكتب الفنان أحمد أمين عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": وفاة الفنان التشكيلي المصري عبد العال حسن، واحد من أساتذتنا، وجزء من ذاكرتنا البصرية بلوحاته واغلفة مجلات صباح الخير، ومجلة باسم وغيرها كتير.

وتابع: وأنا مانساش أبدا إنه كان بييجي بنفسه يقعد يرسم معانا وإحنا طلبة بناءا على دعوة الكلية، واتعلمنا منه كتير، ربنا يرحمه ويصبر تلاميذه ومحبيه.