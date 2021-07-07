ضبط صاحب مخبر استولى على 4 ملايين جنيه من دعم الخبز

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة روض الفرج، بتهمة الاستيلاء على المال العام.

ووجّهت المباحث لصاحب المخبز، تهم التلاعب بماكينة صرف الخبز بالمخبز ملكه، وإجراء عمليات بيع وهمية، والاستيلاء على نقاط الخبز المنصرفة ببطاقات التموين، بنحو 4 ملايين جنيه، دون التصنيع الفعلي لرغيف الخبز، بقصد الاستيلاء على المال العام وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.