عاجل.. ربيع: تداعيات «إيفرجيفن» أثرت على حركة الملاحة والتجارة العالمية

أعرب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حول توقيع عقد اتفاق التسوية بين الهيئة والشركة المالكة لسفينة إيفرجيفن، عن سعادته بالتوصل إلى اتفاق مع الشركة المالكة للسفينة الجانحة.

وقال ربيع: «بمزيج من السعادة والفخر أقف بينكم الآن على ضفاف قناة السويس أهم ممر ملاحي عالمي والشاهد الحي على ملاحم البطولة للمصريين، وأعلن للعالم التوصل لإتفاق بشأن الأزمة الخاصة بالسفينة إيفرجيفن، والتي تسببت في تداعيات امتدت آثارها لحركة الملاحة والتجارة العالمية وأسعار النفط والبورصات وآثار سلبية على قناة السويس، ولقد كانت الهيئة وكل العاملين بها في اختبار صعب أمام العالم أجمع وسباق مع الزمن لفتح شريان الملاحة».

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن مصر نجحت في تعويم السفينة وفتح حركة المياه أمام حركة الملاحة العالمية وبذل أقصى الجهد لتحريك السفن المتعطلة، وبدأت عملية من نوع آخر هدفها الحفاظ على حقوق قناة السويس جراء ماتحملته من خسائر بسبب توقف الملاحة من جانب وأعباء تعويم السفينة وعودة حركة الملاحة مرة أخرى.

وأكمل: «تم تقرير تشكيل لجنة متخصصة تضم خبرات من الجوانب القانونية والفنية وكان هدفها التوصل لإجراء قانوني مناسب لضمان تعويض قناة السويس ما تكبدته من خسائر جراء الحادث وضمان استمرار التعاون والتواصل مع ممثلي الشركة المشغلة للسفية، والشركة المالكة والحفاظ على أواصر العلاقات الطيبة بين مصر والدول التي تتبعها السفينة».