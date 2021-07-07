عاجل.. بدء تحرك السفينة الجانحة «إيفر جيفن» في قناة السويس

بدأت السفينة الجانحة في قناة السويس، في التحرك منذ قليل بالمجري الملاحي للقناة، في اتجاهها إلى مدخل القناة الشمالي ببورسعيد.

ويرافق السفينة العملاقة 5 قاطرات عملاقة تابعة لهيئة قناة السويس، من الأمام والخلف والجانبين.

وأعلنت هيئة قناة السويس عن تحرك السفينة البنمية الجانحة في القناة، بعد توصل الهيئة اتفاق مع الشركة المالكة لـ«إيفر جيفن».

ومن المفترض أن يوقع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم، اتفاق تسوية مع الشركة المالكة، لتحرك السفينة في وجهتها إلى ميناء روتردام بهولندا.

وكانت قد أمرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية أمس الثلاثاء، برفع الحجز التحفظي عن السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس.

وتقدم ممثلو الإدارة القانونية بهيئة قناة السويس بطلب رسمي للمستشار عمر القاضى، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لرفع الحجز التحفظي، على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN.

وقالت المصادر، إنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الهيئة والشركة المالكة للسفينة، ومن المنتظر توقيعه اليوم.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس، إن الفريق أسامة ربيع سيوقع عقد التسوية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN بحضور عدد من السفراء والشركاء الدوليين، بمبنى المارينا الجديد، شرق قناة السويس، لافتا إلى أنه سيتم تصوير مغادرة السفينة من موقع الاحتفالية، وعقد مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل التوقيع.

وعلمت «الوطن» من مصادر بالهيئة أن التوقيع سيحضره السفير الياباني والقنصل الهندي، وبعض الشخصيات الدبلوماسية الأخرى.