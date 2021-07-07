«القابضة للمياه»: زيارة ميدانية لطلاب طب الزقازيق لمحطة «المرشحة»

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية حملات التوعية لمختلف المراحل العمرية لا سيما الأطفال والشباب لخلق جيل واع بقضايا المياه، ومدرك لأهمية الحفاظ عليها وعدم الإسراف في استخدامها، مشيرا إلى أن الشركة تنفذ العديد من الحملات التوعوية والتدريبية بالتنسيق مع المدارس والجامعات خلال أوقات الدراسة أو الأنشطة الصيفية.

مراحل تنقية مياه الشرب بداية منذ دخول المياه عبر المأخذ وتفقد المعامل

ومن جانبه، قال المهندس عبدالشافي عبدالعزيز مسافر، القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن الإدارة العامة للتدريب نظمت زيارة ميدانية لطلاب كلية الطب، لتعريفهم بمراحل تنقية مياه الشرب بداية منذ دخول المياه عبر المأخذ و تفقد المعامل.

شرح تفصيلي لعمليات رفع عينات المياه بكل مرحلة

وأضاف أن الزيارة شملت شرحاً تفصيلياً لعمليات رفع عينات المياه بكل مرحلة وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية وأيضا مراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورا بخزانات المياه ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وانتهاء بإضافة الكلور النهائي ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.