محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق «أسيوط – ساحل سليم» الزراعي

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال استكمال رصف طريق «أسيوط – ساحل سليم» الزراعي، الذي تنفذه الهيئة القومية للطرق والكباري، باستخدام أحدث المعدات الخاصة بإعادة تدوير الأسفلت، وذلك في إطار جولاته المكثفة لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية، سواء الرئيسية منها أو الفرعية، لتسهيل الحركة المرورية، والتيسير على المواطنين، ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبرامج تنمية الصعيد.

رافق المحافظ خلال الجولة، أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم؛ إذ تفقدا استكمال أعمال رصف الطريق الزراعي بحري كمين المطمر، باستخدام أحدث المعدات الخاصة بإعادة تدوير الأسفلت وترميم الطرق باستخدام الأسمنت، تحت إشراف وتنفيذ الهيئة القومية للطرق والكباري، مشددًا على أهمية إنجاز أعمال الرصف وفقًا لمعايير الجودة لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، مشيدًا بالأعمال التي نفذت بالطريق، عبر شركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

وقال اللواء عصام سعد، إن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حاليًا هي الأكبر في تاريخ المحافظة؛ إذ اعتمد ما يقارب من 805 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة، وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لرفع كفاءة المرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المدن، وتغيير واقعهم إلى الأفضل، والارتقاء بمستوى الخدمات كافة المقدمة لهم.

ووجه المحافظ الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي وللحكومة ولوزير النقل الفريق كامل الوزير، على تنفيذ خطط الرصف، والاهتمام بتنمية الصعيد، خاصة أسيوط، وإنشاء شرايين التنمية في مختلف أنحاء المحافظة، وربطها بالمحافظات الأخرى بشبكة جيدة من الطرق.

وأشاد اللواء عصام سعد، بالشركات المنفذة للمشروعات، لمراعاة المواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال، باستخدام أحدث المعدات، مؤكدا حرصه الشديد على متابعة المشروعات كافة التي تجرى على أرض الواقع بنطاق المحافظة ميدانيًا، للوقوف على نسب التنفيذ.

وأشار «سعد» إلى أهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الإنجاز، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة الأعمال بصفة دورية؛ للتأكد من مراعاة المواصفات الفنية المقررة كافة، ومعايير الجودة المحددة، بالتنسيق مع هيئة الطرق، مع التنبيه علي الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال، وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية المحددة، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ليشعر المواطن بتحسن ملموس.

ولفت محافظ أسيوط، إلى أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين، في أثناء حركة تنقلهم، وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية، بما يدعم خطط التنمية.