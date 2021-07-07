«كارت فيزا» لتسهيل خدمات الدفع الإلكتروني ودخول الحرم الجامعي بأسيوط

استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وفداً من الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ممثلا في شركة حلوان للصناعات الهندسة ومصنع 99 الحربي، اليوم، لطرح ومناقشة العديد من المشروعات التعليمية والخدمية المشتركة بين الجانبين تفعيلاً للبروتكول الموقع بينهما في شهر يونيو الماضي.

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الجامعة بالتعاون المثمر مع هيئة الإنتاج الحربي وذلك لخدمة المشروعات الجاري إنشائها في الجامعة وكذلك المدرجة علي خطة أعمالها في الفترة المقبلة وكذلك العمل الدائم من أجل تطوير البنية التحتية والمعلوماتية في مختلف قطاعات وكليات الجامعة، وهو ما يأتي في إطار سياسة الجامعة الساعية إلي تكوين شراكات مع كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية الرائدة وتوسيع أطر العمل والتعاون المشترك في مختلف المجالات .

وبحث الدكتور طارق الجمال المشروع الطلابي المشترك بين الجانبين والذي يقوم علي إعداد وتصميم «كارت فيزا»، ويشمل هوية الطالب داخل الجامعة ويقدم نوعين من الخدمات تتمثل الأولي منها في الدخول والخروج من الجامعة والاستفادة من خدمات المكتبات والمطعم المركزي والقرية الأوليمبية والمدينة الجامعية، إلي جانب استخدامه كارت فيزا لدفع مختلف الرسوم داخل الجامعة وخارجها، وهو ما تسعي إدارة الجامعة لتطبيقه بشكل فعال خلال العام الدراسي المقبل، استكمالاً لمساعي الجامعة واتجاهها العام نحو التحول الرقمي الذكي والاستغناء عن مختلف المعاملات النقدية والورقية وتطوير المنظومة التعليمية علي نحو يتيح للطلاب التعامل مع التكنولوجيا الرقمية الحديثة بسهولة ويسر .

وفي سياق متصل ناقش الدكتور طارق الجمال العديد من المشروعات الهندسية والخدمية التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع كلية الهندسة وتستهدف في ذلك دفع عجلة الإنتاج المحلي في صعيد مصر من خلال الاستفادة من ورش كلية الهندسة واستثمارها علي نحو أوسع والتي تضمنت مشروع العمل علي إنشاء مصنع لطفايات الحريق كفرع للهيئة داخل الجامعة وتسويقها في مختلف محافظات الصعيد، وكذلك مشروع لتجميع التروسيكلات لخدمة أبناء الصعيد، إلى جانب مشروع متكامل لتحويل ورشة النجارة بكلية الهندسة لمصنع للأثاث يقوم علي إجراء كافة عمليات التشغيل والتصنيع لمختلف التجهيزات لتلبية احتياجات الجامعة والمجتمع المحلي والاستفادة بكفاءة الأساتذة ومهارات الفنيين والحرفيين بها وبجودة المنتجات.

واستعرض الجانبان بحث وتنفيذ معامل بحوث الدواء والبيولوجيا الجزيئية بالجامعة وتطويرها وفق المواصفات والشروط العالمية بما يدعم منظومة البحث العلمي علي نحو واسع، إضافةً إلي تفعيل التعاون المشترك من خلال إقامة معرض دائم لمنتجات الإنتاج الحربي داخل الحرم الجامعي لتلبية احتياجات السوق المحلي والمساهمة في توفير هذه المنتجات بأسعار تنافسية وجودة عالية .

ومن جانبه استمع رئيس الجامعة للعرض المقدم من الهيئة بخصوص إنشاء مصنع للغازات الطبية لتغطية احتياجات المستشفي الجامعي ومعهد الأورام ومختلف المراكز الطبية والمستشفيات بصعيد مصر من الأكسجين الطبي وتوزيع الغازات علي مستوي أكبر، كما ناقش الطرفان مشروع تطوير المنطقة المخصصة لإدارة السيارات والصيانة وتحويلها لمركز خدمي كبير من خلال تطوير أسطول الجامعة واستغلال هذه المساحات في إنشاء مخازن لقطع الغيار والصيانة ومحطة للوقود، فضلاً عن مشروع تطوير المحلب الآلي وإعادة تصميم المكان المخصص له بالمزرعة وتطويره وفق أحدث النظم المطورة .