جامعة أسيوط تُخصص 10 فدادين لزراعة «الجوجوبا» لإنتاج وقود حيوي

كشف الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط، تفاصيل إنتاج مصر أول وقود حيوي من نبات «الجوجوبا» في الشرق الأوسط، موضحة أن مصر نجحت في إنتاج أول وقود حيوي من نبات الجوجوبا في الشرق الأوسط، كما أن أهمية هذا النبات في تحقيق العديد من الأعراض التي يكون لها انعكاسات إيجابية كثيرة على الدولة المصرية.

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المواجهة»، الذي يُعرض على شاشة «Extra news»، أن نبات الجوجوبا يستخرج منه زيوت غنية كثيرة بالخارج يستخدم جزء كبير منها في التجميل والأغراض الطبية وهو ما يجعله مطلوبا بشكل كبير في السوق، مؤكدة أن نبات الجوجوبا أحد النباتات التي لها قيمة في التنقيب والوقود الحيوي وتصنيعه.

وأشارت نائب رئيس جامعة أسيوط، إلى أنه تم تخصيص 10 فدادين لاستصلاحها وذلك لزراعة نبات الجوجوبا واستخراج أفضل النباتات الممكنة بجانب أجراء أبحاث كثيرة على نبات الجوجوبا.

وقَّعت جامعة أسيوط بروتوكول تعاون ثلاثي مع كل من «شركة أسيوط لتكرير البترول» و«الشركة المصرية الخليجية لاستصلاح الأراضى الصحراوية»، من أجل تحقيق التكامل البحثي والعملي بين الجهات الثلاث، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة لإنتاج أول وقود حيوي من نبات الجوجوبا في الشرق الأوسط، خلال الفترة المقبلة.

حضر توقع البروتوكول أمس الاثنين، في مقر جامعة أسيوط، كل من الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، ونائبته الدكتورة مها كامل غانم، والدكتور عادل علي، عميد كلية الزراعة بالجامعة، والمهندس إسماعيل محمد، رئيس الشركة المصرية الخليجية، وفريقه العلمي، والدكتور ماجد مصطفى محمد الكردي، رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول.