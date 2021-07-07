ربيع: لائحة القناة تؤكد أن مسؤولية السفينة تقع على القبطان

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم الاتفاق بين قناة السويس والشركة المالكة لإيفرجيفن بعدم وجود مطالبات من أي من الطرفين، موضحا أن السفينة قد أفرج عنها وأصبحت تحت إمرة الملاك، وليس للقناة إمرة عليها.

وأضاف ربيع خلال مؤتمر يعقده الآن أن مصر استلمت المبلغ المالي قبل مغادرة السفينة للمجرى الملاحي لقناة السويس، «يوجد لائحة لهيئة قناة السويس موزعة على كل التوكيلات الملاحية والشركات والسفن ومسؤولية السفينة وقيادتها داخل الممر الملاحي لقناة السويس وخارجها هي مسؤولية قبطان السفينة ويكون رأي المرشد استشاريا»، موضحا «المرشد يقول أنا أفضل يكون كذا ولكن صاحب القرار القبطان، ومن تحدث عن أن الطقس كان سيئا وكان على القناة عدم إدخال السفينة كل هذا مسؤولية القبطان، فهناك الكثير من السفن التي تلغي الدخول لقناة السويس نتيجة أن قبطانها يرى أن الطقس غير مناسب وينتظر حتى يتحسن الطقس، والقناة تحافظ على راحة القبطان وتلبي طلباته»، مؤكدا على أن الشركة المالكة للسفينة تعي ذلك جيدا واعترفت بأن المسؤولية مسؤوليتها.