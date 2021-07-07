أسامة ربيع: تعويم السفينة كان نجاحا لأبناء هيئة قناة السويس البواسل

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه عقب انتهاء تعويم السفينة الجانحة، بدأت عملية من نوع آخر هدفها الحفاظ على حقوق القناة، جراء ما تحملته من خسائر بسبب توقف الملاحة.

وأضاف «ربيع» خلال كلمته اليوم، أن تعويم السفينة كان نجاحا لأبناء هيئة قناة السويس البواسل، عبر عمل مخلص ودؤوب، وبدعم من القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعادة فتح القناة أمام حركة الملاحة العالمية، وبذل أقصى الجهد لتعويض ما حدث من تعطل لمئات السفن.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «إيمانا بأهمية التواصل مع شركائنا في الأزمة، وتأكيدا على ما تحمله جميع الأطراف من النوايا الطيبة، قررتُ تشكيل لجنة متخصصة تضم أبرز الخبرات في كل ما يتعلق بالأزمة من النواحي القانونية والفنية».

ولفت الفريق أسامة ربيع، إلى أن اللجنة كان هدفها التوصل إلى الإجراء القانوني المناسب، الذي يضمن لهيئة قناة السويس تعويض ما تكبدته من خسائر جراء الحادث، واستمرار التعاون والتواصل مع ممثلي الشركة المشغلة للسفينة والأخرى المالكة، بما ينعكس إيجابيا على علاقة الهيئة بشركائها الاستراتيجيين وثقتهم فيها، والحفاظ على أواصر العلاقات الطيبة التي تربط مصر بالدول التي تتبعها السفينة، سواء من حيث العلم أو الملكية، وهي علاقات استراتيجية تحرص عليها مصر، كما تفعل الدول المعنية.

وأعلن «ربيع» في مؤتمر صحفي اليوم، التوصل إلى اتفاق بشأن أزمة السفينة «إيفر جيفن»، مؤكدا أن لغة الحوار كانت هي السبيل الأمثل للتفاوض الجاد القائم على حرص الطرفين على العلاقات الوثيقة بينهما، وتغليب المصلحة العامة.

ووجه الفريق أسامة ربيع الشكر لرجال هيئة قناة السويس؛ لإثباتهم أنهم قادرون على مواجهة التحديات كافة، ومواصلتهم العمل ليل نهار من منطلق حرصهم على إعلاء مصلحة وطنهم، وعدم التواني عن بذل كل ما يستطيعون من جهد لإنجاز ملحمة جديدة على ضفاف القناة، الأمر الذي شهد له العالم أجمع.