بالأسماء.. رئيس «قضايا الدولة» يشكل المجلس الأعلى للهيئة

أصدر المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم 185 لسنة 2021 بتشكيل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة وجاء التشكيل كالتالي:

يشكل المجلس الأعلى للهيئة من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم:

- المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس الهيئة

- المستشار الدكتور إبراهيم محمد حسنين خضره، نائب رئيس الهيئة

- المستشار محمد عبداللطيف شحاته، نائب رئيس الهيئة

- المستشار أيمن محمد حسن البقلاوي، نائب رئيس الهيئة

- المستشار محمد عبده حسن البراوي، نائب رئيس الهيئة

- المستشار جميل إبراهيم علي فرج الجمل، نائب رئيس الهيئة

- المستشار عبدالفتاح عبدالحميد علي شعيب، نائب رئيس الهيئة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021، وعلى السيد المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام تنفيذه.