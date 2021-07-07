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محمود مسلم

بالأسماء.. رئيس «قضايا الدولة» يشكل المجلس الأعلى للهيئة

كتب:

محمد عيسى
02:59 م | الأربعاء 07 يوليو 2021
هيئة قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة

أصدر المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم 185 لسنة 2021 بتشكيل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة وجاء التشكيل كالتالي:

يشكل المجلس الأعلى للهيئة من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم:

- المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس الهيئة

- المستشار الدكتور إبراهيم محمد حسنين خضره، نائب رئيس الهيئة

- المستشار محمد عبداللطيف شحاته، نائب رئيس الهيئة

- المستشار أيمن محمد حسن البقلاوي، نائب رئيس الهيئة

- المستشار محمد عبده حسن البراوي، نائب رئيس الهيئة

- المستشار جميل إبراهيم علي فرج الجمل، نائب رئيس الهيئة

- المستشار عبدالفتاح عبدالحميد علي شعيب، نائب رئيس الهيئة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021، وعلى السيد المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام تنفيذه.

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