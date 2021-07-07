بالأسماء.. رئيس «قضايا الدولة» يشكل المجلس الأعلى للهيئة
كتب:
محمد عيسى
02:59 م | الأربعاء 07 يوليو 2021
هيئة قضايا الدولة
أصدر المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم 185 لسنة 2021 بتشكيل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة وجاء التشكيل كالتالي:
يشكل المجلس الأعلى للهيئة من السادة المستشارين الآتية أسماؤهم:
- المستشار حسين مصطفى فتحي، رئيس الهيئة
- المستشار الدكتور إبراهيم محمد حسنين خضره، نائب رئيس الهيئة
- المستشار محمد عبداللطيف شحاته، نائب رئيس الهيئة
- المستشار أيمن محمد حسن البقلاوي، نائب رئيس الهيئة
- المستشار محمد عبده حسن البراوي، نائب رئيس الهيئة
- المستشار جميل إبراهيم علي فرج الجمل، نائب رئيس الهيئة
- المستشار عبدالفتاح عبدالحميد علي شعيب، نائب رئيس الهيئة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 يوليو 2021، وعلى السيد المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام تنفيذه.
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