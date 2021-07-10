الشرطة تفرق تجمعات أولياء أمور تجاهلت الإجراءات الاحترازية أمام لجان امتحانات الثانوية بالشرقية

منعت الشرطة تواجد أولياء الأمور، أمام لجان الثانوية العامة بمختلف مراكز الشرقية؛ تنفيذا للإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة فيروس كورونا ومنها التباعد الاجتماعي.

وتجمع عدد من أولياء الأمور أمام المدراس دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية، فيما طالبهم رجال الشرطة بالابتعاد عن اللجان حرصا على سلامتهم وسلامة أبنائهم وانصرف أولياء الأمور من أمام اللجان وتجمعوا أمام في شوارع قريبة، ثم انصرفوا بعد مناشدات رجال الأمن لهم.

وفي السياق نفسه، سيطرت حالة من الهدوء بمحيط اللجان في ظل إجراءات التأمين التي فرضتها الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وجرى تنظيم دخول الطلاب والطالبات إلى اللجان والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة وغيرها من إجراءات مجابهة كورونا.

والجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اطمأن من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على انتظام سير امتحانات اليوم الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 / 2021 م، التي انطلقت صباح اليوم وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021.

وجاء ذلك عبر شاشة الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم.

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن محافظة الشرقية تعد من المحافظات الكبرى، التي تضم عددًا كبيرًا من اللجان التي تجهيزها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، ونجاحها اليوم في الساعات الأولى لليوم الأول مؤشر قوي لنجاحها طول فترة الامتحانات.