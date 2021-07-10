مصرع عامل نظافة صدمته سيارة أثناء جمع القمامة في الإسكندرية

لقي عامل نظافة مصرعه، اليوم السبت، بعدما صدمته سيارة ملاكي أثناء ممارسة عمله في جمع القمامة بأحد شوارع منطقة سموحة شرقي الإسكندرية، حيث بدأت الواقعة حينما تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغا يفيد اصطدام سيارة بشخص بمنطقة سموحة، ووفاته، وانتقل مأمور وضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وجود جثة المدعو "مختار عبد المقصود"، 42 عاما، عامل نظافة، مسجاة بأرضية الشارع، غارقا في الدماء، وبها جروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، كما تبين اصطدام سيارة ملاكي بالمذكور أثناء ممارسة مهام عمله في جمع القمامة، ما أدى إلى مصرعه على الفور، وجرى نقل الجثة لمشرحة الإسعاف.

وكلف محمد عبد اللطيف، العضو المنتدب لشركة نهضة مصر للنظافة والخدمات البيئية، كافه الإدارات المعنية بالشركة بالتوجه إلى موقع الحادث وإنهاء كافة الإجراءات، مقدما تعازيه لأسرة المتوفى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.