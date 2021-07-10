امتحانات الثانوية العامة 2021.. محافظ مطروح يتابع حالة طالبة مصابة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطرح، اليوم السبت، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، مع انطلاق ماراثون الشهادة الثانوية على مستوى الجمهورية، والذي بدأ بامتحان اللغة العربية، واطمأن على سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب للامتحانات، حيث تفقد محافظ مطروح يرافقه عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة بمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات، والشهيد المعناوي الإعدادية، للاطمئنان على سير امتحانات الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة 2021.. تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان مطروح

وتجرى امتحانات الثانوية العامة بمطروح، بتشديدات على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مع الالتزام بأدوات التطهير والتعقيم وقياس الحرارة لمنع انتشار فيروس كورونا، حرصا على سلامة وصحة الطلاب والمراقبين، ولتوفير الهدوء للطلاب مع انطلاق اليوم الأول للثانوية العامة بمادة اللغة العربية، مع الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الوزارية.

كما اطمأن محافظ مطروح على عدم وجود أي عقبات أو مشكلات بجميع اللجان على مستوى المحافظة، وعددها 17 لجنة يؤدي خلالها 1848 طالبا وطالبة للامتحانات، منهم 1606 طلاب انتظام، و242 طالب منازل ومكفوفين.

محافظ مطروح يطمئن على طالبة الثانوية الأزهرية المصابة بحادث

وفى لمسة إنسانية، حرص محافظ مطروح على الاطمئنان على الطالبة مريم رمضان بمستشفى مطروح العام، والتي أصيبت، اليوم السبت، بكدمات في ذراعها إثر حادث سير، خلال ذهابها لأداء الامتحان في مادة الكيمياء بالشهادة الثانوية الأزهرية، موجها باتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة، بينما وجه ولي أمر الطالبة الشكر للمحافظ لاهتمامه وحرصه على الاطمئنان على ابنته، وكذلك رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح ووكيلي وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم بمطروح.