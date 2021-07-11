أخبار الطقس اليوم.. زيادة درجة الحرارة المحسوسة من 2 لـ4

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا مفصلا بشأن أخبار الطقس اليوم الأحد الموافق 11-7-2021، في مصر على مدن ومحافظات مصر.

أخبار الطقس اليوم

ويسود اليوم الأحد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأكد خبراء الهيئة في البيان الصادر عنهم، أنه من المتوقع حدوث ارتفاع في نسبة الرطوبة، على أن يكون هناك زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 لـ4 درجات.

حالة الطقس اليوم الأحد ليلا

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس ليلا، تسودها أجواء معتدلة الحرارة، رطبة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وعن الشبورة المائية، نوه خبراء الأرصاد، لوجودها بشكل خفيف في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 38 25

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 34 25

شبين الكوم 36 25

دمنهور 33 25

بلطيم 32 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 36 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 24

الإسماعيلية 38 23

السويس 37 25

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 36 24

نخل 36 19

نويبع 37 27

طابا 35 23

كاترين 32 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى 36 27

الفيوم 38 24

بني سويف 38 25

المنيا 38 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

إدفو 41 28

أبو سمبل 41 29

الوادي الجديد 41 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 38 26

حلايب 35 29

رأس حدربة 35 28