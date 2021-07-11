حالة الطقس اليوم 11-7-2021: ارتفاع نسبة الرطوبة ليلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم 11-7-2021 في مصر على مدن ومحافظات مصر، والتي تصل ذروتها في الصعيد بدرجات حرارة تصل لـ 41 درجة في الأقصر وأسوان.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأكد خبراء الأرصاد، أنّه يسود اليوم الأحد، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار خبراء الأرصاد، لوجود ارتفاع نسبة الرطوبة، وزيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 لـ4 درجات.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

ويسود ليلًا طقس معتدل الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع وفق خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انتشار خفيف للشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 38 25

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 34 25

شبين الكوم 36 25

دمنهور 33 25

بلطيم 32 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 36 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 24

الإسماعيلية 38 23

السويس 37 25

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 36 24

نخل 36 19

نويبع 37 27

طابا 35 23

كاترين 32 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى 36 27

الفيوم 38 24

بني سويف 38 25

المنيا 38 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

إدفو 41 28

أبو سمبل 41 29

الوادي الجديد 41 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 38 26

حلايب 35 29

رأس حدربة 35 28