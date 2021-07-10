أخبار الطقس غدا.. رطب على القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب البلاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر منذ قليل، توقعات الخبراء بشأن أخبار الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الأحد الموافق 11-7-2021 على مدن ومحافظات مصر.

أخبار الطقس غدا

وأكّد خبراء الأرصاد، أنَّه يسود غدا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ونوه خبراء الأرصاد، إلى وجود ارتفاع في نسبة الرطوبة، وزيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 لـ4 درجات.

حالة الطقس غدًا الأحد ليلا

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنَّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأحد

وأوضحت الأرصاد أنَّه من المتوقع وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بإرتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة غدًا الأحد

القاهرة 38 25

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 34 25

شبين الكوم 36 25

دمنهور 33 25

بلطيم 32 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 36 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 24

الإسماعيلية 38 23

السويس 37 25

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 36 24

نخل 36 19

نويبع 37 27

طابا 35 23

كاترين 32 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى 36 27

الفيوم 38 24

بني سويف 38 25

المنيا 38 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

إدفو 41 28

أبو سمبل 41 29

الوادي الجديد 41 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 38 26

حلايب 35 29

رأس حدربة 35 28.