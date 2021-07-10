عاجل.. المعلمين: طلاب يتعدون على رئيس لجنة خلال الامتحان ونقل مراقب للمستشفى

أعلنت غرفة عمليات نقابة المعلمين أنها تابعت عن كثب، وعلى أرض الواقع بمشاركة أعضاء اللجان النقابية، التصدى لمحاولة تعدى عدد من الطلاب على رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة مزغونة فى البدرشين بالجيزة.

وأكد محمد عبد الله رئيس غرفة عمليات نقابة المعلمين، أنه تم إيفاد رئيس اللجنة النقابية وعدد من أعضائها للاطمئنان على رئيس اللجنة والمراقبين.

امتحانات الثانوية العامة 2021

وثمنت نقابة المعلمين جهود الشرطة التى سيطرت على الوضع والحفاظ على المراقبين والملاحظين وحماية رئيس اللجنة .

مراقب لجنة امتحانات ثانوية عامة يصاب بنوبة معوية

وفى نفس السياق ، أكد رئيس غرفة عمليات نقابة المعلمين ، أن أعضاء اللجنة النقابية بدسوق رافقوا معلما بلجنة مدرسة الشهيد أنور الصيحى فى دسوق بكفر الشيخ أصيب بنزلة معوية أثناء تواجده فى اللجنة قبل بداية امتحان العربى اليوم ، ونقل لمستشفى بندر دسوق العام، وتم إجراء الاسعافات الصحية اللازمة له وتم خروجه من المستشفى .

تحرك برلماني بعد واقعة تسريب امتحان الثانوية العامة

وفي تحرك برلماني اليوم، هاجم عدد من أعضاء مجلس النواب تكرار ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة بعد الواقعة الجديدة بتسريب امتحان اللغة العربية، واعتبروا ذلك إهدار للمال العام.

ومن جانبه قال النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب في تصريح لـ«الوطن»، إنه لابد من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه عملية التسريب ووضع عقوبة أكبر لتسريب الامتحانات، حيث يعد ذلك ضررا بالأمن القومي، مشيرا إلى أن عقوبة حرمان عامين غير كافية.

وأكد على أنه سيتقدم بتعديلات جديدة على عقوبة تسريب الامتحانات، خاصة امتحانات الثانوية العامة، وليس الغش فقط، وذلك للحد من هذه الظاهرة، خاصة على مواقع التواصل والتي يجب مواجهتها بحسم بعد تسريب امتحان اللغة العربية اليوم.