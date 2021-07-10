«صحراء ميديا» الموريتانية: رئيس السنغال يدعم حقوق مصر في مياه النيل

نقلت مؤسسة «صحراء ميديا» الموريتانية، تصريحات للرئيس السنغالي ماكي صال، قال فيها إن بلاده «تدعم بشكل كامل، حقوق الشعب المصري في مياه نهر النيل، وسعيه للتأكيد على هذا الأمر بكافة المحافل الخاصة بالاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة».

وأوضحت «صحراء ميديا»، أن تصريحات الرئيس السنغالي، جاءت خلال استقباله نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، التي تزور السنغال لترأس أعمال أكبر بعثة تجارية مصرية لدول وسط وغرب إفريقيا، بمشاركة وفد من كبرى الشركات المصرية.

وأضاف الرئيس السنغالي أن «بلاده سوف تترأس الدورة المقبلة للاتحاد الإفريقي خلال فبراير المقبل، وستضع على رأس أولوياتها إيجاد حل جذري لهذه الأزمة، للحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب المصري، لأن هذا هو التوجه الصحيح الذى يجب على جميع الأطراف الالتزام به».

وعقدت مساء الجمعة، جلسة في مجلس الأمن الدولي، حول السد الإثيوبي، لمناقشة مشروع قرار تقدمت به تونس، إلى المجلس، باعتبارها ممثل المجموعة العربية، حيث يهدف مشروع القرار إلى حث الأطراف الثلاثة في الأزمة على العودة إلى المفاوضات وتجنب الإجراءات الأحادية.

وعقدت جلسة مجلس الأمن الدولي، عقب بدء إثيوبيا -بشكل أحادي- الملء الثاني للسد، في مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم مع مصر والسودان، عام 2015.

كما يدعو مشروع القرار التونسي إلى التوصل إلى اتفاق ملزم في غضون 6 أشهر بشأن إدارة وتشغيل هذا السد العملاق، مؤكدا كذلك حقوق إثيوبيا في التنمية.