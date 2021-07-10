ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالدقهلية بعد تبادل إطلاق النار

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، من ضبط 4 أشخاص، بينهم شقيقين، بعد تبادل لإطلاق النار بإحدى المناطق الزراعية بمنطقة عزبة الحلواني، وذلك خلال تنفيذ إذن النيابة العامة بضبطهم وبحوزتهم كميات كبيرة من نبات البانجو المخدر والحشيش وأسلحة نارية وبيضاء وطلقات.

حملة للقبض علي متهمين بالاتجار في المواد المخدرة

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيام كل من «محمود .م .ع»، 32 سنة، عاطل، ومقيم بمنطقة كفر البدماص، وسابق ضبطه في 3 قضايا مخدرات، وشروع في قتل، ونجل شقيقه «إسلام»،21 سنة، عاطل، ومقيم بشارع جمال الدين الأفغاني، وسابق اتهامه في 3 قضايا شرع في قتل وسرقة، و«علي .م .ف»، 32 سنة، عاطل وسابق اتهامه في قضية «ضرب وسلاح»، وشقيقه «محمد»، 24 سنة، عاطل، ويقيمان بمنطقة مساكن مشغل وسابق اتهامه في 3 قضايا «سرقه وضرب»، بمزاولة نشاطا غير مشروع في الإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة زراعية متاخمة لعزبة الحلواني.

إصابة متهم في تبادل إطلاق النار مع القوة

وتم تشكيل حملة أمنية مكبرة، تحت إشراف رئيس مباحث المديرية، وفور وصول القوات، أطلق المتهم الأول أعيرة نارية من بندقية خرطوش بحوزته، ما أدى إلى تبادل القوات إطلاق النيران وإصابته بطلق ناري في الساق اليمني.

وتمكنت القوة من ضبط المتهمين وبحوزة الأول سلاح ناري «بندقية خرطوش» تركي الصنع، و2 طلقة خرطوش، وسلاح أبيض «مطواة»، وبحوزة الثاني سلاح ناري «طبنجة» عيار 9مم ماركة بلوم، و4 طلقات وسلاح أبيض «مطواة»، وبحوزة الثالث والرابع 2 سنجه، كما عثرت القوات على 2.5 كيلو من نبات البانجو المخدر و طربة لمخدر الحشيش ومبلغ 1500جنية، وموتوسيكل بدون لوحات معدنية.

وبمواجهة المتهمين، أكدوا في محضر الشرطة، حيازتهم للأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن النفس، والمواد المخدرة لتجارتهم بها، والموتوسيكل لتسهيل حركة التنقل،

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.