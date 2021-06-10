«الداخلية» تشن حملات أمنية مكبرة لضبط تجار وحائزي المواد المخدرة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة ومكثفة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة، بالتنسيق بين الإدارة العامة مع قطاعي «الأمن الوطني» و«الأمن العام» ومختلف مديريات الأمن؛ لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 13 طربة لمخدر الحشيش، كمية من مخدر «الهيروين، الإستروكس، والأفيون»، مبلغ مالي، 5 هواتف محمول، سلاح أبيض، 2 ميزان بحوزة 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية بنطاق مديرية أمن القاهرة.

مديرية أمن الجيزة

كما تم ضبط كمية من مخدري البودر والأيس، مبلغ مالي، 3 هواتف محمول، بحوزة 4 أشخاص بنطاق مديرية أمن الجيزة، وتم ضبط 18 طربة لمخدر الحشيش، كمية لمخدر الإستروكس، مبلغ مالى، هاتفين محمول، بحوزة شخصين، لهما معلومات جنائية بنطاق مديرية أمن السويس.

وفي نطاق مديرية أمن الدقهلية، تم ضبط كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول، وسلاح أبيض، بحوزة شخص، وبنطاق مديرية أمن الشرقية، تم ضبط 52 طربة لمخدر الحشيش، كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالي، وهاتفين محمول، بحوزة شخصين، لهما معلومات جنائية، كما تم ضبط بنطاق مديرية أمن مطروح كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، وهاتف محمول، بحوزة شخص، له معلومات جنائية.

كما ضبط بنطاق مديرية أمن المنيا، كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتفين محمول، بحوزة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية.

وأسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة باستهداف منطقة السحر والجمال بنطاق مديرتي أمن «الشرقية والإسماعيلية»، عن ضبط كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، وهاتف محمول، بحوزة أحد العناصر الإجرامية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابات المختصة لتباشر التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.