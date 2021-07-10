ضم محمد الضويني وفتحي الفقي لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

وجه مكتب شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، خطابا للدكتور حسن صلاح الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء، بتعيين كل من الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني، والدكتور فتحي عثمان عمر الفقي، بهيئة كبار العلماء.

وجاء نص الخطاب كالتالي: «فضيلة الأستاذ الدكتور حسن صلاح الصغير، أمين عام هيئة كبار العلماء، نفيدكم بورود كتاب اللواء محسن عبدالنبي مدير مكتب رئيس الجمهورية، رقم 11903، 29-6-2021، متضمنا موافقة الرئيس على تعيين مرشحين اثنين لعضوية هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وهما: الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني، والدكتور فتحي عثمان عمر الفقي».