لطلاب الثانوية العامة.. ما هو جمع كلمة وحي في اللغة العربية

كشف محمود مسعود، رئيس قسم اللغة العربية بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة، عن جمع كلمة وحى فى اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، موضحاً أن جمع الكلمة هي نفسها مثل كتابة حروفها «وُحي» والفرق فقط في التشكيل، مؤكداً أن ذلك طبقاً للمعجم الوسيط أو الوجيز.

من جانبه قال الدكتور ربيع عبدالوهاب، أستاذ فلسفة اللغة العربية، إن جمع كلمة وحى فى اللغة العربية، هو وُحِي، موضحاً أن حرف الواو مضمومة وحرف الحاء مكسورة وحرف الياء مشددة، مؤكداً أن ذلك طبقاً لمعجم لسان العرب والمعجم الوسيط.

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على جمع كلمة وحى فى اللغة العربية

وأضاف «عبدالوهاب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن معنى وحي هو الإلهام طبقاً لمعجم الرائد، مؤكداً أن الوحي هي الإشارة والكتابة والإلهام والكلام الخفي، وذلك طبقاً لمعجم لسان العرب، مشيراً إلى أن جمع كلمة وحي في اللغة العربية نفس حروب الكلمة مع اختلاف التشكيل.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الثالث الثانوي للشعبة العلمية، أدوا اليوم امتحان مادة اللغة العربية في المدارس الحكومية في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وذلك بنظام البابل شيت الورقي، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحان عقد وسط تأمينات مشددة.

معلمون يكشفون جمع كلمة وحى فى اللغة العربية

وأضافت الوزارة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير اللجان الامتحانية في جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أن الغرفة رصدت بعض حالات الغش في عدد من المحافظات.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستعتبر الأفضل في تاريخ الثانوية العامة العامة، مؤكداً أن الوزارة حريصة على توفير بيئة آمنة لعقد الامتحانات، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة إتباع كافة التعليمات بشأن تيسير الامتحانات.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الوزارة اعتمدت على تقنيات عالية في عقد الامتحانات مكنتها من ضبط الطالب الذي صور امتحان اللغة العربية ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.