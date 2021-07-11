أول تعليق من وزير التعليم على وجود حالات انتحار بسبب امتحان العربي

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شائعات جرى ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود حالات انتحار لطلاب الثانوية العامة بعد امتحان اللغة العربية.

ونشر «شوقي» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «سكرين شوت» من صفحات على السوشيال ميديا تنشر صورا لطلاب، مُدعية أنهم انتحروا لعجزهم عن حل الامتحان دون أن تدون هذه الصفحات المشبوهة اسم هؤلاء الطلاب أو أي معلومات عنهم.

وكتب الوزير: «المنتحرون يعودون إلى الحياة.. انتشرت بوستات على السوشيال ميديا تؤكد انتحار هؤلاء الشباب لعجزهم عن إجابة امتحان العربي دون أن يشير أي بوست عن اسم أي منهم أو مدرسته أو حتى المدينة التي يقيم فيها!».

وتابع: «ثم فوجئ الجميع بخروج بعضهم للتعليقات الساخرة على البوستات التي تؤكد انتحارهم!».

واختتم: «والمؤسف أن يتسابق بعض الصحفيين للتعليق وكأنها حقيقة ويساهمون في خلق رأى عام بصعوبة الامتحانات - تماما مثل المثال السابق عن أسئلة جمع حليب وما جمع اخطبوط؟؟».