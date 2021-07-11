قوات أمن الحج تضبط 3 مخالفين لتعليمات الحج: الغرامة 10000 ريال سعودي

قال المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج في السعودية، العميد سامي الشويرخ، إنه تم ضبط 3 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج التي نصت على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ 10000 ريال سعودي «بما يعادل 41824 جنيه مصري».

العميد الشويرخ يهيب بالمواطنين والمقيمين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام

وأهاب «الشويرخ»، بالمواطنين والمقيمين، بالالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة: «منى-مزدلفة-عرفات» دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية الرسمية «واس».

وكانت الداخلية السعودية، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه سيتم فرض مخالفة مالية على كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المحيطة دون تصريح.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة السعودي، في ذلك الوقت، إن الغرامة المالية تبلغ 10 آلاف ريال، وستفرض على كل من يخالف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضاف المصدر السعودي، أن تلك الغرامة جاءت وفقاً للأحكام والعقوبات الخاصة بالمخالفين، ولضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة للحد من انتشار الفيروس خلال موسم الحج هذا العام.