السعودية تستعد لموسم الحج.. 1600 حافلة وغرامة 10 آلاف ريال

مع اقتراب موسم الحج، كثفت الجهات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية العاملة في خدمة ضيوف الرحمن لموسم الحج في عام 2021، استعداداتها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السعودية في تسخير كل الإمكانات البشرية والمادية لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم كل التسهيلات ليؤدوا مناسكهم في راحة واطمئنان ويسر.

خطة تشغيلية متكاملة لنقل 60 ألف حاج: 1600 حافلة

أعدت النقابة العامة للسيارات في مكة المكرمة، خطة تشغيلية متكاملة لنقل حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج لهذا العام، وقال رئيس عام النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن الحربي لقناة «العربية»: «تشارك 1500 حافلة، إضافة إلى 100 حافلة التابعة لـ 54 شركة ومؤسسة نقل، لنقل 60 ألف حاج في حج هذا العام عن طريق النقل الترددي».

غرامة 10 آلاف ريال على من يدخل الحرم والمشاعر دون تصريح

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس الأحد، أنه سيتم فرض مخالفة مالية على كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المحيطة دون تصريح.

ومن جانبه أوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أن الغرامة المالية تبلغ 10 آلاف ريال، وستفرض على كل من يخالف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في المملكة.

875 برج إنارة في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج

أكملت أمانة العاصمة المقدسة في المملكة العربية السعودية أعمال صيانة وتجهيز وحدات الإنارة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة استعدادا لموسم حج هذا العام.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة، إنه يوجد في المشاعر المقدسة 875 برج إنارة، و3214 عمود إنارة بمختلف ارتفاعاتها، إضافة إلى 353 لوحة توزيع كهربائية، كما كشفت إحصائية الإنارة في كل أرجاء مكة المكرمة وجود 120 ألف وحدة إنارة مركبة على أعمدة الشبكة، 110 آلاف عمود وبرج إنارة، و1900 لوحة توزيع كهربائية.

تهيئة 58 نفقًا و59 جسرًا في مكة لموسم الحج

يوجد 58 نفقًا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتجهيز 59 جسرًا، منها 20 في المشاعر بطول 6.6 كم ومساحة سطحية 255000 متر مربع.

رفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج

بمشاركة 37 سعوديًا وسط إجراءات احترازية، وانتهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، من رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبا من الجهات الأربع، كما جرت عليه العادة السنوية استعدادا لموسم حج هذا العام.