أشرف عطية يتفقد مشروع تطوير ورصف طريق خان أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مشروع رفع كفاءة وتطوير ورصف طريق خان أسوان، بطول 1000 متر وبعرض 18 مترا باتجاهين وبتكلفة 7 ملايين جنيه، وهو الذي يشمل إنشاء ساحة انتظار للسيارات على مساحة 500 م2 في الجزء الشمالي للطريق لمنع أي وقوف عشوائي مخالف مع تسهيل الحركة المرورية.

رافق المحافظ خلال الجولة أحمد شعبان، نائب المحافظ، والعميد أيمن رضا، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد فتحي، مدير عام الطرق بالمحافظة، وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته باستكمال أعمال الأرصفة المدعمة بالبلدورات وبلاط الأنترلوك، علاوة على أعمال الدهانات للأرصفة وساحة انتظار السيارات لإضفاء اللمسة الجمالية على مدخل مدينة أسوان الشمالي، وخاصة أن هذا الطريق الحيوي يشهد كثافة مرورية عالية ويربط جنوب وشرق المدينة بشمالها.

رصف ورفع كفاءة الطرق في أسوان

وكلف مسؤولي الطرق، بتكثيف جهودهم لرصف ورفع كفاءة الطرق الأخرى، وخاصة طريق «المنار - خريت» بمركز نصر النوبة بطول 5 كيلو مترات وبتكلفة 9.2 مليون جنيه، وهو الذي يتوازى مع إنهاء مشروعات الرصف لخطة الطرق الداخلية بتكلفة إجمالية 68 مليون جنيه على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وبأطوال 35.5 كم تركزت معظمها على الطرق ذات الأولوية التي تخدم أكبر قطاع من المواطنين وتساهم فى تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات، وبما يحقق السيولة المرورية المطلوبة.