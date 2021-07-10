رئيس جامعة أسوان يختتم فعاليات معسكر توليد الأفكار الأول

تماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والابتكار بين طلاب الجامعات المصرية وبناء على التعاقد بين جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر، شهد الدكتور أيمن محمود عثمان معسكر توليد الأفكار Ideation Bootcamp لطلاب جامعة أسوان، والذي أقيم من 4 يوليو 2021 أونلاين على برنامج زووم، وقام بتدريب المدربيين الدوليين الدكتورة وفاء عبدالرشيد والمهندس تامر أحمد، من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وشارك في التدريب ما يزيد عن 70 طالب وطالبة اجتاز التدريب منهم 55 الذين حضروا جميع أيام المعسكر وشاركوا في جميع الأنشطة والمسابقة التي أقيمت في المعسكر.

وأشار الدكتور أبوالحسن الشاذلي أحمد يونس، مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، إلى أن أنشطة المعسكر تضمنت الآتي: «مقدمة عن الابتكار وريادة الأعمال وتحديد مهام أعضاء الفريق وتقسيم الفرق والعمل على تحديد المشكلة محل الدراسة وتحديد شريحة العملاء (المستخدمين)، مع إيجاد الحلول من خلال استخدام الطرق المختلفة لتوليد الأفكار (العصف الذهني، سكامبر)، وذلك من خلال تطبيق الحل المطروح كنموذج عمل Business Model Canvas وتقديم كل فريق لعرض تقديمي Presentation تشمل نموذج العمل المقترح وتأتي الخطوات التالية والدعم من خلال برامج الأكاديمية».

ومن جانبه قال الدكتور محمد جابر عباس، منسق ريادة الأعمال بالجامعة، إن هذا المعسكر هو واحد من سلسلة من المعسكرات التدريبية التي تتكون من أربعة معسكرات تستهدف الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الدراسات العليا والعاملين بالجامعة، وسيتم استكمال باقي المعسكرات خلال شهري يوليو وأغسطس من هذا العام.

وتابع أن الاشتراك في هذه المعسكرات مجانيا وتتحمل ميزانية نادي ريادة الأعمال بالجامعة جميع تكاليف التدريب ويمنح المشاركين شهادة حضور وجوائز ومزايا أخرى من خلال المسابقات التي ستعلن نتائجها خلال الأسبوع المقبل بعد انتهاء لجنة التقييم من أعمالها واعتماد رئيس الجامعة للنتيجة.