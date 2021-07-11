رغم شكاوى عدم التكافؤ.. طلاب الأدبي عن امتحان العربي: شبه أسئلة العلمي

كشف عدد من طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي، أنَّ امتحان مادة اللغة العربية، جاء في مستوى الطالب المتوسط، مؤكّدين أنَّه يشبه امتحان طلاب الشعبة العلمية الذي عُقد أمس، حيث اشتمل على بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير خاصة فرع النحو.

وجاءت ردود فعل الشعبة الأدبية، التي رصدتها «الوطن» على لسان طلابها بعد انتهاء امتحان اللغة العربية اليوم، متزامنة مع رصد وزارة التعليم بعض الشكاوى من طلاب الشعبية العلمية، نتيجة عدم تحقيق تكافؤ الفرص بين الشعبتين، ونظرًا لصعوبة امتحان الأمس.

وحول امتحان مادة العربي اليوم، قال عمر السيد، الطالب بالصف الثالث الثانوي شعبة أدبي، إنَّه احتوى على بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز وفهم شديد في جزء النحو، مضيفًا لـ«الوطن»، أنَّ القراءة المتحررة جاءت أسهل من امتحان الشعبة العلمية فقط، إلا أنَّ بقية الأسئلة متوازنة في مستوى صعوبتها وسهولتها بين الامتحانين.

خير الله: مباشر ومحتاج فهم وغير معقد.. أيمن: يحتاج وقت إضافي

فيما أوضح محمد خير الله، طالب بالصف الثالث الثانوي، لـ«الوطن»، إنَّ الامتحان جاء مباشراً في غالبية أسئلته إلا أنَّ هناك بعض الأسئلة التي تحتاج إلى فهم في النحو، مبينًا أنَ أسئلة فرع النصوص والبلاغة والقصة جاءت مباشرة ولا تشمل أي تعقيد، وكذلك أسئلة فرع القراءة المتحررة، مؤكّداً: «امتحان الأدبي شبيه بمستوى امتحان العلمي لأنه مينفعش يجيب امتحان في مستوى مختلف لنفس السنة».

أما إسلام أيمن، الطالب بالصف الثالث الثانوي شعبة أدبي أشار إلى أنَّ الامتحان كان يحتاج إلى وقت إضافي لكونه يشمل على عدد كبير من الأسئلة، مؤكّداً أنَّ مستوى الإمتحان بصفة عامة متوسط لأنه اشتمل على بعض الأسئلة التي تحتاج إلى فهم وتركيز شديد.

وفي سياق متصل، كشف مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أنَّ الامتحانات سارت بصورة طبيعية دون أي معوقات وسط إجراءات وقائية مشددة سواء من أعمال التعقيم والتطهير أو إلزام الطلاب والمعلمين بإرتداء الكمامة الطبية.

وأضاف «الجيار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ غرفة العمليات المركزية التي تم تشكيلها في المحافظة حريصة على متابعة سير العملية الامتحانية بشكل جيد، مؤكّداً أنَّه تمّ تفتيش الطلاب جيداً قبل دخول اللجان الامتحانية للتأكّد من عدم اصطحابهم أي وسائل للغش.

وتابع مدير مديرية التربية والتعليم، أنَّه تمّ السماح للطلاب بدخول الإمتحانات بالكتاب المدرسي وجهاز التابلت، وتمّ توزيع كراسات الأسئلة وورق البابل شيت في المواعيد المحددة دون أي تأخير، مؤكّداً أنَّه تمّ تسليم الطلاب زجاجات مياه وكمامات.

«شوقي»: نعتمد على تقنيات عالية المستوى لرصد الغشاشين

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكّد أنَّ الوزارة تعتمد عل تقنيات عالية المستوى وفريق التطوير التكنولوجي للسيطرة على منظومة بها 700 ألف طالب على مستوى الجمهورية ورصد أي محاولات غش، مؤكّداً أنَّ غرف العمليات المركزية وغرف عمليات الإنترنت تعمل على رصد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والغشاشين بصفة مستمرة.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنَّ امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد خارج وداخل اللجان بالمقارنة بأى عام مضى، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الثقة في الجهود المبذولة لسير العملية الامتحانية.