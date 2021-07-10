بعد امتحان العربي.. كيف تتبع التعليم تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021؟

أثارت واقعة تسريب امتحان العربي، اليوم السبت، تساؤلات كثيرة عن كيفية التسريب وكيف تتبع التعليم تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021؟، وذلك تزامنا مع انطلاق أولى امتحانات الثانوية العامة 2021، بنظام الـ«بابل شيت»، والتابلت، والتي تجرى في ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم، وبعدما دربت وزارة التربية والتعليم الفني، الطلاب على طريقة الامتحان عبر امتحانات تجريبية متكررة خلال الفترات الماضية.

وتنشر«الوطن»، إجابات سؤال كيف تتبع التعليم تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021؟، في ظل تقديمها لخدماتها للقرائ على مدار الساعة.

كيف تتبع التعليم تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021؟.. الكاميرات

وأجابت وزارة التربية والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على سؤال كيف تتبع التعليم تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021؟، في بيانات مختلفة، حيث أكدت الوزارة على تركيب كاميرات مراقبة لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، لمنع محاولات الغش التي يجريها عدد محدود من الطلاب، مشيرة إلى أن الوزير يراقب ويتابع بنفسه منظومة الكاميرات في اللجان الامتحانية، حيث تساهم أيضا في ضبط اللجان خلال أداء الطلاب للامتحانات.

كيف تتبع التعليم تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021؟.. الكود

ووفقا لوزارة التربية والتعليم أيضا وضمن إجابتها على سؤال كيف تتبع التعليم تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021؟، أوضحت أن «كود الطالب»، أيضا وسيلة لتتبع تسريب امتحانات الثانوية العامة، وهو ما حدث مع طلاب اليوم وصوروا نموذج الأسئلة ونشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في محاولات منهم للغش أثناء الامتحان، حيث أن لكل طالب كود معين مسجل في الوزارة.

كيف تتبع «التعليم» تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021؟.. التليجرام

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم، كيف تتبع التعليم تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021؟، عن طريق تطبيق المحادثات الـ«تليجرام»، حيث نشر بعض الطلاب أجزاءً من الامتحان عن طريق التطبيق ظنا منهم أنهم يسربون الامتحانات ومحاولة منهم للغش وحل الأسئلة، ما جعل تتبعهم وضبطهم أيضا سهلا.

كيف تتبع التعليم تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021؟.. الغش الإلكتروني

كما أوضحت الوزارة كيف تتبع التعليم تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021؟، عن طريق متابعة صفحات وجروبات الغش الإلكتروني التي تزعم تسريب الامتحانات، مشيرة إلى أن هناك لجانا داخل الوزارة تتابع تلك الصفحات، مشيرة إلى أنه جرى ضبط طالب بمحافظة الغربية لتسريبه الامتحان بعد الدخول للجنة بدقائق.

كيف تتبع التعليم تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021؟.. واتس آب

بينما جاء التسريب عبر تطبيق المحادثات «واتس آب»، أيضا ليجيب على سؤال كيف تتبع التعليم تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021؟، حيث تتبع الوزارة محاولات الغش أو تسريب الامتحان عبر التطبيق، من خلال لجان مخصصة داخلها.