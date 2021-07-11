تعرف على أسعار الأسماك اليوم.. «البلطي» وصل إلى 40 جنيها

شهدت أسعار السمك اليوم الأحد استقرارا في أغلب الأنواع، بينما انخفض سعر أسماك قشر البياض، والبياض الأملس البلدي، والثعابين، والجمبري، وسجلت أسعار سمك المكرونة ارتفاعا بسيطا لم يتجاوز 5 جنيهات في الكيلو، بينما استقرت أسعار باقي أنواع الأسماك.

وترصد «الوطن» أسعار الأسماك اليوم في أسواق الجملة قبل طرحها بالمحلات.

أكد علي محمود، تاجر سمك، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأسماك والجمبري ليست مستقرة، وتوجد حالة من التذبذب، مؤكدا أن البلطي يباع في السوق بأسعار 40 جنيها للكيلو، ويرتفع جنيه أو اثنين حتى 5 جنيهات، وكل سعر على حسب المكان الذي يباع فيه.

أسعار الأسماك اليوم:

• البلطي 20 – 22 جنيها للكيلو.

• البلطي الأسواني 17 - 37 جنيهًا للكيلو.

• قشر البياض 50 - 110 جنيهات للكيلو.

بياض أملس بلدي 50 - 110 جنيهات للكيلو.

سمك الثعابين 50 - 210 جنيهات للكيلو.

سمك مكرونة سويسي 65 - 80 جنيها للكيلو.

سمك موسى 90 - 130 جنيها للكيلو.

أسماك السبيط - كاليماري - سابيا 110 - 170 جنيها للكيلو.

أسماك القرش 30 – 40 جنيها للكيلو.

أسماك الكابوريا 30 - 120 جنيها للكيلو.

أسماك المرجان (2) 23 - 27 جنيها للكيلو.

اسماك البربون (2) 32 - 38 جنيها للكيلو.

أسماك الدينيس 90 – 130 جنيها للكيلو.

الجمبري (3) 90 - 160 جنيها للكيلو.

أسماك البوري 55 - 65 جنيهًا للكيلو.

أسماك الشعور 30 - 40 جنيها للكيلو.

أسماك الوقار 80 - 100 جنيه للكيلو.

سمك القاروص - لوت 80 - 100 جنيه للكيلو.

بينما جاءت أسعار الأسماك المجمدة في السوق، كالتالي:

• أسعار الجمبري المجمد 85 - 165 جنيها للكيلو.

• أسعار أسماك المكرونة المجمدة 20 - 30 جنيهًا للكيلو.

• أسماك الماكريل المجمد 25 - 35 جنيهًا للكيلو.

• سمك السردين المجمد 15_25 جنيها للكيلو.

• سمك المرجان المجمد 19 - 25 جنيها للكيلو.